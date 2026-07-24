Mercado de Torres Novas a definhar com obras de fundo à espera de verba Vendedores e clientes andam há anos a denunciar a perda de movimento e a necessidade de obras de requalificação e modernização - foto O MIRANTE partilhe no Facebook Avarias nos equipamentos, cada vez menos vendedores e queixas voltaram a colocar o Mercado Municipal de Torres Novas no centro do debate político. Presidente da câmara admite que não há cabimento no orçamento deste ano para uma intervenção profunda, mas aponta solução para este mandato.

O Mercado Municipal de Torres Novas continua a perder vitalidade e a gerar queixas enquanto a prometida intervenção de fundo permanece sem calendário, financiamento ou projecto conhecido. O assunto foi levantado por Diogo Gomes, eleito do Bloco de Esquerda, na última sessão da Assembleia Municipal de Torres Novas, onde alertou para as avarias constantes nos equipamentos e para as dificuldades crescentes enfrentadas por quem ali trabalha.

“Levamos alguns meses deste mandato e não conhecemos nenhuma proposta para reverter este processo”, afirmou Diogo Gomes, salientando que o mercado municipal não é apenas um espaço comercial, mas também “um pólo de vida urbana e de identidade da cidade”. O eleito bloquista questionou o executivo sobre a existência de algum projecto para o edifício, lembrando que há cada vez menos vendedores e mais queixas.

Na resposta, o presidente da Câmara de Torres Novas, José Trincão Marques (PS), reconheceu que o actual orçamento municipal não dispõe de verba suficiente para uma intervenção profunda no mercado, que considerou uma “âncora para a cidade e para todo o concelho”. O autarca espera que o próximo documento orçamental já possa contemplar o início de uma solução, embora tenha deixado claro que qualquer intervenção terá de ser “estruturada, estratégica e bem pensada”.

O presidente da câmara justificou a ausência de financiamento com a necessidade de fazer escolhas entre os vários investimentos municipais. “No orçamento que passou não tínhamos sequer verba. Também não estica e temos de fazer opções de investimento”, reconheceu. As declarações surgem poucos meses depois de a reabilitação do mercado ter sido apresentada pelo próprio presidente como uma das obras previstas no orçamento municipal para 2026, mas apenas para trabalhos menores. Na altura, Trincão Marques afirmou que o edifício necessitava de uma “intervenção urgente”.