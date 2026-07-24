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Sociedade | 24-07-2026 12:00

Nuno Coroado deixa comando dos Bombeiros Municipais de Coruche

Nuno Coroado deixa comando dos Bombeiros Municipais de Coruche
foto dr
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A Câmara de Coruche aceitou o regresso de Nuno Coroado aos quadros do município de Sintra, tendo em conta a necessidade de o responsável estar mais próximo da família.

O comandante dos Bombeiros Municipais de Coruche, Nuno Coroado, termina funções no próximo domingo, 26 de Julho, sendo substituído interinamente pelo segundo-comandante, Luís Coelho.
A saída ocorre na sequência de um pedido da Câmara Municipal de Sintra, autarquia a cujos quadros Nuno Coroado pertence, com a categoria de técnico superior.
Segundo o presidente da Câmara Municipal de Coruche, o município aceitou o pedido, atendendo à necessidade de o comandante estar mais próximo da família.
Nuno Coroado assumiu o comando da corporação em Agosto de 2023 e, durante o período em que esteve em funções, implementou medidas de reorganização interna e de reforço da capacidade operacional dos Bombeiros Municipais de Coruche.
A autarquia ainda não anunciou quando será aberto o concurso para a nomeação do novo comandante.

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