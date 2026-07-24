PS do Cartaxo quer garantias sobre o ruído de novos campos de padel

O Partido Socialista do Cartaxo quer que a câmara municipal assegure o cumprimento da legislação sobre ruído antes da entrada em funcionamento do novo complexo desportivo em construção nos antigos Armazéns dos Joanicas. A posição surge na sequência das preocupações manifestadas por moradores da Rua Nova do Outeiro relativamente à instalação de três campos de padel.

Em comunicado, o PS defende que sejam avaliados os impactos acústicos do equipamento antes da sua abertura oficial e que após o início da actividade sejam realizadas medições técnicas para verificar o cumprimento dos limites legais, com a adopção de medidas correctivas, caso seja necessário.

O PS afirma ainda que esta posição não representa qualquer oposição ao investimento privado nem à criação de novos equipamentos desportivos, mas sim na defesa de que o desenvolvimento do concelho deve fazer-se com respeito pelas pessoas, pela qualidade de vida e pelo cumprimento da lei.