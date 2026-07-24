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Sociedade | 24-07-2026 16:39

Segurança Social de Samora Correia encerrada até ao final de Setembro

Segurança Social de Samora Correia encerrada até ao final de Setembro
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Os utentes terão de recorrer a serviços de atendimento localizados noutros pontos da região para tratar presencialmente dos seus assuntos.

O serviço de atendimento da Segurança Social em Samora Correia vai permanecer encerrado até ao final de Setembro, deixando a cidade, com cerca de 20 mil habitantes, sem este serviço público durante mais de dois meses.
Durante este período, o atendimento aos utentes de Samora Correia será assegurado, de forma alternada ao longo da semana, em Benavente e Salvaterra de Magos, obrigando a deslocações para a resolução de assuntos que eram tratados localmente.
Antes deste encerramento temporário, o serviço já funcionava de forma condicionada, com atendimento presencial apenas às quartas-feiras.
A alteração deverá afectar sobretudo as pessoas com maiores dificuldades de mobilidade ou sem meios próprios de transporte, devido à necessidade de percorrer vários quilómetros para aceder ao atendimento da Segurança Social.

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