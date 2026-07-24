Segurança Social de Samora Correia encerrada até ao final de Setembro

O serviço de atendimento da Segurança Social em Samora Correia vai permanecer encerrado até ao final de Setembro, deixando a cidade, com cerca de 20 mil habitantes, sem este serviço público durante mais de dois meses.

Durante este período, o atendimento aos utentes de Samora Correia será assegurado, de forma alternada ao longo da semana, em Benavente e Salvaterra de Magos, obrigando a deslocações para a resolução de assuntos que eram tratados localmente.

Antes deste encerramento temporário, o serviço já funcionava de forma condicionada, com atendimento presencial apenas às quartas-feiras.

A alteração deverá afectar sobretudo as pessoas com maiores dificuldades de mobilidade ou sem meios próprios de transporte, devido à necessidade de percorrer vários quilómetros para aceder ao atendimento da Segurança Social.