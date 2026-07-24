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Sociedade | 24-07-2026 17:03

Tomar mostra património e ensino superior a meia centena de potenciais estudantes

Tomar mostra património e ensino superior a meia centena de potenciais estudantes
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Cerca de 50 alunos do ensino secundário, oriundos de diferentes pontos do país, participaram numa jornada de descoberta do concelho durante a quarta edição da Tomar Emotional Academy.

O município de Tomar recebeu, a 20 de Julho, os participantes da quarta edição da Tomar Emotional Academy, academia de Verão promovida pelo Instituto Politécnico de Tomar (IPT), em parceria com o Fórum Estudante. A iniciativa decorreu entre 19 e 24 de Julho e reuniu cerca de 50 jovens que frequentam o 11.º e o 12.º anos de escolaridade. Os participantes foram recebidos nos Paços do Concelho pelo presidente da Câmara de Tomar, Tiago Carrão, pela vice-presidente e responsável pelo pelouro da Educação, Célia Bonet, e pela pró-presidente do Instituto Politécnico de Tomar, Rita Anastácio.
A autarquia preparou um programa destinado a dar a conhecer o património, os espaços naturais e a oferta desportiva do concelho, procurando reforçar a ligação entre o município e o instituto e mostrar aos jovens as condições que Tomar oferece a quem escolhe a cidade para estudar. Depois da recepção no edifício dos Paços do Concelho, o grupo visitou o Convento de Cristo, numa actividade conduzida por alunos do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria e integrada no programa “Turismo Cultural em Férias”. O percurso prosseguiu pelo Parque Urbano de Tomar e terminou com uma tarde de convívio nas Piscinas Municipais Vasco Jacob.
A Tomar Emotional Academy permite aos estudantes conhecerem as instalações do IPT e participarem em actividades práticas nos laboratórios da instituição, contactando directamente com as diferentes áreas de formação disponíveis. A iniciativa funciona também como uma oportunidade para o politécnico captar novos alunos num contexto de crescente concorrência entre instituições de ensino superior. Ao associar a componente académica à descoberta do património e da qualidade de vida do concelho, o município procura apresentar Tomar não apenas como uma cidade onde se pode estudar, mas como um território onde os jovens podem viver, criar relações e construir um percurso profissional.

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