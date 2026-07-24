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Sociedade | 24-07-2026 15:00

Vila Franca de Xira abre inscrições para Programa de Ocupação de Jovens

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A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira tem abertas, entre 27 e 31 de Julho, as inscrições para o Programa de Ocupação de Jovens. A iniciativa destina-se a residentes no concelho com idades entre os 18 e os 30 anos.

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira vai voltar a promover o Programa de Ocupação de Jovens (POJ), na vertente de Longa Duração, uma iniciativa que pretende proporcionar aos jovens do concelho uma primeira experiência de contacto com o mundo do trabalho e com a realidade social e económica local.
As inscrições decorrem entre as 9h00 do dia 27 de Julho e as 9h00 do dia 31 de Julho. A participação é limitada e está sujeita a inscrição prévia, devendo os interessados consultar os requisitos de candidatura e preparar atempadamente a documentação necessária.
O programa terá lugar entre Outubro de 2026 e Julho de 2027 e destina-se a jovens residentes no concelho de Vila Franca de Xira, com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos, que não estejam a exercer actividade profissional nem a frequentar estágios remunerados.
A autarquia refere que a iniciativa permite aos participantes adquirir experiência prática em contexto real de trabalho, desenvolver competências pessoais e profissionais e aprofundar o conhecimento sobre diferentes áreas de actividade.
O Programa de Ocupação de Jovens pretende também estimular o espírito de iniciativa e a participação activa na comunidade, contribuindo para a definição de percursos vocacionais mais sólidos e para uma futura integração no mercado de trabalho.

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