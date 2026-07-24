Vila Franca de Xira é o terceiro concelho mais procurado para arrendar casa

A região ribatejana volta a ganhar peso no mapa nacional da procura de casas para arrendar. Vila Franca de Xira surge no terceiro lugar entre os 50 municípios mais procurados de Portugal, apenas atrás da Amadora e da Trofa, confirmando a forte pressão sobre um território cada vez mais integrado na dinâmica habitacional da Área Metropolitana de Lisboa. Os dados do Idealista mostram também que Alenquer e Azambuja continuam a funcionar como alternativas menos caras para quem procura fugir aos preços praticados mais perto da capital. Alenquer aparece no nono lugar do ranking, com uma renda mediana de 983 euros mensais, enquanto Azambuja ocupa a 14.ª posição, com 938 euros por mês.

São valores ainda abaixo da barreira dos mil euros, mas revelam até onde já chegou a pressão imobiliária. O que antes era visto como uma solução económica para famílias e trabalhadores começa também a aproximar-se de níveis dificilmente suportáveis para muitos orçamentos. A procura aumenta, mas a oferta continua curta e os preços acompanham esse desequilíbrio. Arruda dos Vinhos apresenta uma realidade bem diferente. Apesar de também integrar o grupo dos municípios mais procurados, regista uma renda mediana de 1.466 euros por mês, um valor que a coloca entre os concelhos mais caros do ranking nacional. A proximidade a Lisboa, os acessos rodoviários e a procura por habitação fora dos grandes centros ajudam a explicar uma valorização que já ultrapassa largamente os preços praticados em Alenquer e Azambuja.

No total, 31 dos 50 municípios mais procurados para arrendar casa em Portugal apresentam rendas medianas inferiores a mil euros. O dado mostra que ainda existem alternativas mais acessíveis, sobretudo no interior, mas confirma também que a procura se está a deslocar para territórios onde os preços eram tradicionalmente mais baixos. Miranda do Douro tem a renda mediana mais reduzida, com 425 euros mensais, seguida de Campo Maior, com 454 euros, e Aguiar da Beira, com 500 euros. No extremo oposto está Sintra, onde a renda mediana atinge 1.651 euros por mês, apesar de o concelho ocupar o sétimo lugar entre os mais procurados.