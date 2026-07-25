uma parceria com o Jornal Expresso
25/07/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 25-07-2026 15:00

Abrantes investe 150 mil euros em espaço multiusos no Carvalhal

Abrantes investe 150 mil euros em espaço multiusos no Carvalhal
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Apoio municipal vai financiar a primeira fase da requalificação do recinto junto à igreja, há muito reclamada pela população e pelo movimento associativo da freguesia.

A Câmara Municipal de Abrantes aprovou a atribuição de um apoio financeiro de 150 mil euros à Junta de Freguesia de Carvalhal para avançar com a primeira fase da requalificação e construção de um espaço multiusos na sede da freguesia. A intervenção vai incidir sobre o recinto situado junto à igreja, que é utilizado para a realização de actividades culturais, desportivas e comunitárias, entre as quais as tradicionais festas de Verão. As obras serão executadas por fases e deverão dotar o espaço de melhores condições para acolher eventos e iniciativas promovidas pelas associações e pela comunidade local.
O futuro espaço multiusos deverá permitir a realização de feiras de artesanato e doçaria, actividades recreativas, encontros culturais e outras iniciativas com impacto na dinamização económica e social da freguesia. Segundo o município, o investimento pretende responder a uma antiga aspiração da população e do movimento associativo do Carvalhal, reforçando as condições existentes para a realização de eventos e para a valorização da vida comunitária. A autarquia considera que a requalificação do recinto terá importância para o desenvolvimento social, cultural e económico da freguesia, criando um espaço mais qualificado e versátil ao serviço dos habitantes e das colectividades locais.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1780
    22-07-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1780
    22-07-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1780
    22-07-2026
    Capa Vale Tejo
    22-07-2026
    Especiais de O MIRANTE
    01-07-2026
    Revista Turismo no Ribatejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região