Abrantes investe 150 mil euros em espaço multiusos no Carvalhal

A Câmara Municipal de Abrantes aprovou a atribuição de um apoio financeiro de 150 mil euros à Junta de Freguesia de Carvalhal para avançar com a primeira fase da requalificação e construção de um espaço multiusos na sede da freguesia. A intervenção vai incidir sobre o recinto situado junto à igreja, que é utilizado para a realização de actividades culturais, desportivas e comunitárias, entre as quais as tradicionais festas de Verão. As obras serão executadas por fases e deverão dotar o espaço de melhores condições para acolher eventos e iniciativas promovidas pelas associações e pela comunidade local.

O futuro espaço multiusos deverá permitir a realização de feiras de artesanato e doçaria, actividades recreativas, encontros culturais e outras iniciativas com impacto na dinamização económica e social da freguesia. Segundo o município, o investimento pretende responder a uma antiga aspiração da população e do movimento associativo do Carvalhal, reforçando as condições existentes para a realização de eventos e para a valorização da vida comunitária. A autarquia considera que a requalificação do recinto terá importância para o desenvolvimento social, cultural e económico da freguesia, criando um espaço mais qualificado e versátil ao serviço dos habitantes e das colectividades locais.