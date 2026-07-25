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Sociedade | 25-07-2026 21:00

Alambi eleita para presidir ao Conselho Consultivo do Monumento Natural do Canhão Cársico de Ota

Alambi eleita para presidir ao Conselho Consultivo do Monumento Natural do Canhão Cársico de Ota
Foto: Alambi
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Associação Alambi, de Alenquer, foi eleita para presidir ao Conselho Consultivo do Monumento Natural do Canhão Cársico de Ota. A associação pretende dar continuidade ao trabalho de conservação e renaturalização da serra.

A Associação para o Estudo e Defesa do Ambiente do Concelho de Alenquer (Alambi) foi eleita para presidir ao Conselho Consultivo do Monumento Natural do Canhão Cársico de Ota, reforçando o seu papel na defesa e valorização daquele espaço protegido.
Integrado na Rede Nacional de Áreas Protegidas, o Monumento Natural do Canhão Cársico de Ota abrange as serras de Ota e Atouguia e distingue-se pela existência de um canhão cársico considerado um dos mais importantes sítios geológicos do país. A área alberga ainda diversas espécies protegidas, entre as quais a águia-de-bonelli e o bufo-real.
Segundo a associação, a criação do Monumento Natural permitiu iniciar um trabalho de restauro da natureza que é hoje apontado como um exemplo a nível nacional. Entre as principais medidas desenvolvidas destaca-se a renaturalização da Serra de Ota, através do controlo da expansão do pinhal nas áreas ardidas, favorecendo o regresso da vegetação autóctone.
A Serra de Ota foi integrada no Regime Florestal em 1911, altura em que o Estado promoveu a florestação com diversas subespécies de pinheiro. A Alambi considera, contudo, que o desaparecimento dos Serviços Florestais e o abandono do mundo rural tornaram este modelo insustentável, transformando grande parte do pinhal num importante combustível para os incêndios rurais.
Com o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, o objectivo passa por tornar a floresta mais resiliente ao fogo e mais preparada para responder às alterações climáticas, num cenário de temperaturas mais elevadas e menor disponibilidade de água.

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