Alambi eleita para presidir ao Conselho Consultivo do Monumento Natural do Canhão Cársico de Ota

A Associação para o Estudo e Defesa do Ambiente do Concelho de Alenquer (Alambi) foi eleita para presidir ao Conselho Consultivo do Monumento Natural do Canhão Cársico de Ota, reforçando o seu papel na defesa e valorização daquele espaço protegido.

Integrado na Rede Nacional de Áreas Protegidas, o Monumento Natural do Canhão Cársico de Ota abrange as serras de Ota e Atouguia e distingue-se pela existência de um canhão cársico considerado um dos mais importantes sítios geológicos do país. A área alberga ainda diversas espécies protegidas, entre as quais a águia-de-bonelli e o bufo-real.

Segundo a associação, a criação do Monumento Natural permitiu iniciar um trabalho de restauro da natureza que é hoje apontado como um exemplo a nível nacional. Entre as principais medidas desenvolvidas destaca-se a renaturalização da Serra de Ota, através do controlo da expansão do pinhal nas áreas ardidas, favorecendo o regresso da vegetação autóctone.

A Serra de Ota foi integrada no Regime Florestal em 1911, altura em que o Estado promoveu a florestação com diversas subespécies de pinheiro. A Alambi considera, contudo, que o desaparecimento dos Serviços Florestais e o abandono do mundo rural tornaram este modelo insustentável, transformando grande parte do pinhal num importante combustível para os incêndios rurais.

Com o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, o objectivo passa por tornar a floresta mais resiliente ao fogo e mais preparada para responder às alterações climáticas, num cenário de temperaturas mais elevadas e menor disponibilidade de água.

