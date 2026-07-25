Autarca de Santarém quer centro intermodal de transportes em 2030

A Câmara de Santarém e o Ministério das Infraestruturas vão assinar um protocolo, em Setembro ou Outubro deste ano, que vai determinar quais as responsabilidades de cada entidade no projecto com vista à construção de um centro intermodal em Santarém, nas proximidades do Retail Park e do novo Hospital da Luz. Prevê-se que o empreendimento incorpore três grandes vertentes de mobilidade: a ferroviária, com a construção de uma nova estação na cidade; a rodoviária (autocarros); e, com carácter pioneiro em Portugal, o primeiro vertiporto do país - infraestrutura destinada à descolagem e aterragem de aeronaves de mobilidade vertical.

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD) disse, na última sessão da assembleia municipal, que irá pressionar no sentido de que essa infraestrutura possa estar pronta a tempo da inauguração do parque temático Viva Mundo, dedicado ao futebol, anunciada para 29 de Abril de 2030 - pouco antes do início do próximo Mundial de Futebol, que vai ter Portugal como país co-organizador, juntamente com Espanha e Marrocos.

A componente ferroviária ficará a cargo da empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP), que já validou a localização da nova estação, e João Leite disse ter recebido informações da empresa de que, se tudo corresse bem com o Estudo de Impacte Ambiental e com os projectos, seria possível iniciar a obra em 2030. Mas o autarca quer acelerar a marcha do processo. “Aquilo que estamos a diligenciar junto do Governo e da IP é fazer tudo o que for possível, dentro dos termos legais, para reduzirmos esse prazo por causa do projecto Viva Mundo, que vai acelerar um conjunto de ambições que temos para o território. E essa é uma delas”, afirmou.

João Leite congratula-se por a Câmara de Santarém ter convencido o Governo de que o centro intermodal é “um projecto estratégico e prioritário” e por a IP já ter validado a localização. Agora, a autarquia está focada em, juntamente com o Governo, garantir todas as condições para que os estudos e projectos possam ser o mais céleres possível, revelou.



Vertiporto feito por privados



O autarca afirmou ainda que a componente rodoviária, com terminal para autocarros, vai contar com investimento da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), que tutela o transporte público rodoviário nesse território. Quanto ao vertiporto, João Leite informou que está em aberto o lançamento de um concurso público para que esse investimento seja feito por privados. “É uma resposta do século XXI, para transportar passageiros até sete pessoas, e mercadorias, que nos vai posicionar e diferenciar do ponto de vista da conexão e da mobilidade”, adiantou João Leite, notando que é uma resposta que já existe em várias cidades europeias e mais comum na Ásia.