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Sociedade | 25-07-2026 14:02

Barquinha critica quem transforma a via pública num depósito de lixo

Barquinha critica quem transforma a via pública num depósito de lixo
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O município de Vila Nova da Barquinha manifestou publicamente o seu repúdio pela deposição indevida de lixo no espaço público, na Praia do Ribatejo.

O município de Vila Nova da Barquinha manifestou publicamente o seu repúdio pela deposição indevida de lixo no espaço público, na Praia do Ribatejo. “Hoje, na Praia do Ribatejo, junto ao CECUDE, voltou a acontecer o que nunca deveria acontecer: alguém decidiu transformar a via pública num depósito de lixo”, lê-se em publicação do município partilhada na sexta-feira, 24 de Julho.

“Este tipo de comportamento é inadmissível. Não há desculpas para uma atitude tão desrespeitadora para com a comunidade e para o ambiente. O município disponibiliza serviços gratuitos de recolha de monos e existem locais próprios para a deposição de resíduos. Há soluções! O que falta, nestes casos, é civismo e sentido de responsabilidade”, denunciou a autarquia liderada por Manuel Mourato.

O município informou que os serviços procederam à limpeza do local, “mas o exemplo que fica é um exemplo pela negativa”. E refere que cuidar do espaço público é um dever de todos. “Quem escolhe agir desta forma não está apenas a abandonar lixo; está a demonstrar um profundo desrespeito por toda a comunidade”, conclui.

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