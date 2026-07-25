Câmara de Benavente atribui mais de 31 mil euros em apoios sociais a 74 bombeiros
A medida contempla elementos das corporações de Benavente e Samora Correia e inclui comparticipações em impostos, água e saneamento, benefícios escolares e acesso gratuito a equipamentos desportivos municipais.
A Câmara Municipal de Benavente aprovou a atribuição de 31.484,15 euros em regalias sociais a 74 bombeiros voluntários das corporações de Benavente e Samora Correia.
O apoio será distribuído por 37 elementos do Corpo de Bombeiros Voluntários de Benavente e outros 37 da corporação de Samora Correia que cumprem os requisitos previstos no Regulamento de Concessão de Regalias Sociais aos Bombeiros Voluntários do Município.
Entre as condições exigidas encontram-se a prestação de, pelo menos, um ano de serviço efectivo, o cumprimento dos níveis de assiduidade e de actividade operacional estabelecidos e a inexistência de sanções disciplinares ou faltas injustificadas.
“Mais do que decidir e votar apoios às corporações de bombeiros do nosso concelho, importa cumprir e conseguir pagar”, afirmou a presidente da Câmara de Benavente, Sónia Ferreira.
A autarca acrescentou que o executivo se comprometeu a regularizar os pagamentos, tendo liquidado, no mês passado, os apoios em atraso relativos a 2024 e aprovado agora a verba correspondente a 2025.
As regalias incluem isenções de taxas municipais relacionadas com obras em habitação própria e permanente e comparticipações no Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), no Imposto Único de Circulação (IUC) e nas despesas com água, saneamento e resíduos sólidos urbanos.
Os bombeiros abrangidos podem ainda beneficiar de acesso gratuito aos equipamentos desportivos municipais, descontos em actividades promovidas pela Câmara, apoios de acção social escolar para os descendentes e prioridade no acesso à habitação social.
O regulamento prevê igualmente a atribuição de bolsas de estudo para formação superior ou especializada nas áreas da protecção civil e do socorro.
A Câmara de Benavente regularizou, em Junho, as regalias sociais relativas a 2024, num montante de 29.698,43 euros. Segundo a autarquia, com a transferência agora aprovada, referente a 2025, o valor global atribuído e pago aos bombeiros voluntários do concelho ascende a 61.322,03 euros.
O município considera que estas medidas constituem um incentivo ao exercício do voluntariado e uma forma de reconhecer o papel desempenhado pelos bombeiros na protecção de pessoas e bens.