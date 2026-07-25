Cinco atropelamentos ferroviários na região em pouco mais de dois meses

Cinco pessoas foram atingidas por comboios na região ribatejana em pouco mais de dois meses, num balanço marcado por quatro mortos e um jovem gravemente ferido. A primeira morte ocorreu a 10 de Maio, na estação de Riachos, concelho de Torres Novas. Rita Fazenda de Oliveira, de 27 anos, foi colhida por um Alfa Pendular quando atravessava a passagem pedonal para apanhar o regional Tomar–Lisboa. A jovem morreu no local e a Linha do Norte esteve temporariamente interrompida.

A 14 de Junho, um homem morreu atropelado por um comboio na estação de Caxarias, no concelho de Ourém. O alerta foi dado às 15h31 e as operações de socorro mobilizaram 16 operacionais e sete viaturas, entre bombeiros, GNR e INEM. Oito dias depois, uma mulher na casa dos 50 anos foi colhida mortalmente junto à passagem de nível no centro da Ribeira de Santarém. Não eram conhecidas as razões para estar na via férrea. Uma das linhas esteve cortada durante pelo menos duas horas, com circulação alternada pela outra via.

A 15 de Julho, menos de um mês depois, a Ribeira de Santarém voltou a ser cenário de uma tragédia. Um jovem entre os 20 e os 25 anos morreu junto a uma passagem de nível. A circulação foi interrompida entre Santarém e Santana-Cartaxo e estiveram no local 12 operacionais e cinco veículos. A ocorrência mais recente registou-se na noite de 19 de Julho, novamente em Caxarias. Um jovem entre os 20 e os 30 anos foi atropelado por um comboio de mercadorias a cerca de dois quilómetros da estação, no sentido Chão de Maçãs–Fátima. Ficou gravemente ferido, foi levado para o Hospital de Tomar e depois transferido de helicóptero para o Hospital de São José, em Lisboa. O socorro envolveu 24 operacionais e sete veículos. A circulação não terá sido interrompida, embora tenha decorrido temporariamente de forma alternada.

Também neste mês de Julho, no dia 14, um comboio atropelou dois cavalos entre Riachos e Mato Miranda, matando um e deixando o outro gravemente ferido. Três dias depois, em Marinhais, um automóvel foi abalroado e arrastado por um comboio de mercadorias numa passagem de nível. O condutor conseguiu sair da viatura antes da colisão.