Comerciantes do Carregado travam corte de rua e dizem não ter sido avisados

Os empresários e comerciantes da Rua Arsénio da Assunção Carvalho, no Carregado, foram surpreendidos na manhã de segunda-feira, 20 de Julho, com o início das obras que previam o corte da estrada de acesso às suas empresas. O projecto para a Estrada da Quinta da Mendanha já tinha sido aprovado pela Câmara de Alenquer no mandato anterior, mas, segundo os empresários, não previa o encerramento da Rua Arsénio da Assunção Carvalho. A contestação deu frutos e o fecho da via não se concretizou.

Segundo Carlos Matos, da empresa Móveis Matos, os proprietários da urbanização autorizaram a câmara a construir uma via para desviar o trânsito de viaturas pesadas do centro do Carregado, mas não a empreitada que agora arrancou. “Alteraram o projecto sem o nosso conhecimento. Temos que ter conhecimento das coisas que se fazem na urbanização. Isto é uma incompetência e impensável. Como é que os camiões fazem as manobras com a rua cortada?”, questionou.

Também Hélder Brilha, da empresa Mundagro, diz não ser viável o corte da rua devido ao movimento de camiões, semi-reboques e veículos ligeiros, defendendo que a alternativa passa por alterar a rotunda para permitir o acesso à urbanização ou, em alternativa, criar uma via de sentido único.

No mesmo sentido, Sofia Cardoso, funcionária da Menapeças, refere que não vai ser possível manter o negócio a funcionar com a rua cortada, uma vez que os camiões não têm margem para efectuar manobras de marcha-atrás. Os comerciantes chamaram a GNR, mas os militares disseram não ter competência para intervir.

Município estuda alternativas

O presidente da União de Freguesias de Carregado e Cadafais, Marco Coelho, também esteve no local e solicitou esclarecimentos à autarquia. Já o presidente da Câmara de Alenquer, João Nicolau, disse a O MIRANTE que as alternativas resultantes do encerramento da Rua Arsénio da Assunção Carvalho “não asseguram da melhor forma e em condições adequadas a circulação de veículos (alguns deles pesados) e o acesso regular às empresas e estabelecimentos daquela zona”. Por isso, garante que a autarquia “está a desenvolver esforços para se encontrar uma alternativa ao encerramento, estando em curso diligências junto da Infraestruturas de Portugal para que a solução seja reavaliada”.

De acordo com a Câmara de Alenquer, a proposta de encerramento foi formalmente remetida à IP em Maio de 2024, através de um ofício assinado pelo então vereador do Trânsito e Mobilidade, Tiago Pedro, actual vereador independente, tendo sido emitido parecer favorável condicionado à submissão do projecto de execução para a reformulação da geometria do ramo da rotunda da EN1.

Ou seja, o projecto prevê, em termos viários, o prolongamento da Rua Maria Perpétua Aço desde a Estrada da Mendanha até à rotunda da EN1, com o encerramento da ligação da Rua Arsénio da Assunção Carvalho a esta rotunda. “Até à presente data não houve alterações ao projecto inicial, que veio do anterior mandato, ainda que exista essa vontade por parte da autarquia”, reitera João Nicolau.

A obra está dividida em duas fases: Fase I, entre a EN1 e a linha de água; Fase II, entre a linha de água, incluindo a respectiva travessia, e a Estrada da Mendanha.