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Sociedade | 25-07-2026 07:00

Conselho Local de Acção Social de Benavente avalia respostas no concelho

Conselho Local de Acção Social de Benavente avalia respostas no concelho
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O encontro reuniu dezenas de entidades locais e passou em revista iniciativas desenvolvidas em diferentes áreas de intervenção social.

O plenário do Conselho Local de Acção Social de Benavente avaliou vários projectos desenvolvidos no concelho nas áreas da inclusão e da intervenção social.
A reunião da Rede Social, que congrega dezenas de entidades locais na construção de respostas para a população, foi presidida pela presidente da Câmara Municipal de Benavente, Sónia Ferreira.
Na agenda estiveram a Universidade Sénior, o Plano Salute, o Radar Social, o CLDS 5G, a Escola de Segunda Oportunidade de Samora Correia, o PitStop, o Núcleo de Atendimento a Toxicodependentes e a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima.
Segundo a autarquia, os resultados apresentados confirmam o trabalho desenvolvido em parceria e o compromisso das entidades envolvidas na construção de um concelho mais inclusivo, solidário e próximo das pessoas.

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