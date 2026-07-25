Sociedade | 25-07-2026 07:00
Conselho Local de Acção Social de Benavente avalia respostas no concelho
O encontro reuniu dezenas de entidades locais e passou em revista iniciativas desenvolvidas em diferentes áreas de intervenção social.
O plenário do Conselho Local de Acção Social de Benavente avaliou vários projectos desenvolvidos no concelho nas áreas da inclusão e da intervenção social.
A reunião da Rede Social, que congrega dezenas de entidades locais na construção de respostas para a população, foi presidida pela presidente da Câmara Municipal de Benavente, Sónia Ferreira.
Na agenda estiveram a Universidade Sénior, o Plano Salute, o Radar Social, o CLDS 5G, a Escola de Segunda Oportunidade de Samora Correia, o PitStop, o Núcleo de Atendimento a Toxicodependentes e a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima.
Segundo a autarquia, os resultados apresentados confirmam o trabalho desenvolvido em parceria e o compromisso das entidades envolvidas na construção de um concelho mais inclusivo, solidário e próximo das pessoas.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1780
22-07-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1780
22-07-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1780
22-07-2026
Capa Vale Tejo
22-07-2026
Especiais de O MIRANTE
01-07-2026
Revista Turismo no Ribatejo
22-04-2026
Revista Saúde e Bem Estar
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região