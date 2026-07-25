O encontro reuniu dezenas de entidades locais e passou em revista iniciativas desenvolvidas em diferentes áreas de intervenção social.

Conselho Local de Acção Social de Benavente avalia respostas no concelho

O plenário do Conselho Local de Acção Social de Benavente avaliou vários projectos desenvolvidos no concelho nas áreas da inclusão e da intervenção social.

A reunião da Rede Social, que congrega dezenas de entidades locais na construção de respostas para a população, foi presidida pela presidente da Câmara Municipal de Benavente, Sónia Ferreira.

Na agenda estiveram a Universidade Sénior, o Plano Salute, o Radar Social, o CLDS 5G, a Escola de Segunda Oportunidade de Samora Correia, o PitStop, o Núcleo de Atendimento a Toxicodependentes e a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima.

Segundo a autarquia, os resultados apresentados confirmam o trabalho desenvolvido em parceria e o compromisso das entidades envolvidas na construção de um concelho mais inclusivo, solidário e próximo das pessoas.