Estrada entre Alcanena e Gouxaria pode ganhar corredor para peões e bicicletas

A Câmara Municipal de Alcanena pretende requalificar a estrada que liga Alcanena à Gouxaria, criando um percurso de mobilidade suave para peões, bicicletas e trotinetas. A intenção foi revelada pelo presidente da autarquia, Rui Anastácio, na reunião de 22 de Junho, em resposta ao munícipe Joaquim Ganaipo, que questionou o executivo sobre o estado de conservação da Estrada Municipal 564, na zona da Gouxaria.

O autarca explicou que o município está a aguardar a conclusão de uma intervenção actualmente em curso para avaliar melhor a estrada, mas deixou claro que a ambição passa por uma solução mais estruturada do que uma simples reparação do piso. “Faz-nos todo o sentido reabilitar a estrada da Gouxaria com parâmetros modernos”, afirmou Rui Anastácio, defendendo a criação de um corredor de mobilidade suave entre Alcanena, o parque empresarial e a futura rotunda prevista para aquela zona. “Seria bom poder ligar Alcanena e Gouxaria e haver o tratamento daquela estrada com um percurso de mobilidade”, acrescentou o presidente da câmara, sublinhando que este tipo de projecto poderá ser enquadrado em linhas de financiamento destinadas à mobilidade.

Rui Anastácio revelou ainda que foi feito um levantamento exaustivo da rede viária municipal, que concluiu serem necessários entre 10 e 12 milhões de euros para colocar em boas condições os cerca de 300 quilómetros de estradas sob gestão do município. O presidente da Câmara de Alcanena reconheceu que as necessidades são muitas e que os recursos financeiros não chegam para tudo, garantindo que as prioridades vão sendo definidas em função das oportunidades de financiamento.