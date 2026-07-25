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Sociedade | 25-07-2026 12:00

Estrada entre Alcanena e Gouxaria pode ganhar corredor para peões e bicicletas

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Seriam necessários entre 10 e 12 milhões de euros para colocar em boas condições toda a rede viária municipal. Estado das estradas está longe do desejável e autarquia vai avançando conforme os financiamentos disponíveis.

A Câmara Municipal de Alcanena pretende requalificar a estrada que liga Alcanena à Gouxaria, criando um percurso de mobilidade suave para peões, bicicletas e trotinetas. A intenção foi revelada pelo presidente da autarquia, Rui Anastácio, na reunião de 22 de Junho, em resposta ao munícipe Joaquim Ganaipo, que questionou o executivo sobre o estado de conservação da Estrada Municipal 564, na zona da Gouxaria.
O autarca explicou que o município está a aguardar a conclusão de uma intervenção actualmente em curso para avaliar melhor a estrada, mas deixou claro que a ambição passa por uma solução mais estruturada do que uma simples reparação do piso. “Faz-nos todo o sentido reabilitar a estrada da Gouxaria com parâmetros modernos”, afirmou Rui Anastácio, defendendo a criação de um corredor de mobilidade suave entre Alcanena, o parque empresarial e a futura rotunda prevista para aquela zona. “Seria bom poder ligar Alcanena e Gouxaria e haver o tratamento daquela estrada com um percurso de mobilidade”, acrescentou o presidente da câmara, sublinhando que este tipo de projecto poderá ser enquadrado em linhas de financiamento destinadas à mobilidade.
Rui Anastácio revelou ainda que foi feito um levantamento exaustivo da rede viária municipal, que concluiu serem necessários entre 10 e 12 milhões de euros para colocar em boas condições os cerca de 300 quilómetros de estradas sob gestão do município. O presidente da Câmara de Alcanena reconheceu que as necessidades são muitas e que os recursos financeiros não chegam para tudo, garantindo que as prioridades vão sendo definidas em função das oportunidades de financiamento.

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