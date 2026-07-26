Abrantes garante cuidados de saúde primários a 99,5% da população

Apenas 0,5% da população do concelho de Abrantes estará actualmente sem qualquer cobertura de cuidados de saúde primários, segundo dados da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo divulgados pelo presidente da câmara municipal. Manuel Valamatos garantiu ainda que os polos de saúde existentes nas freguesias vão continuar a funcionar, afastando qualquer cenário de encerramento. O assunto foi levantado pelo vereador do PSD Fernando Nogueira, que começou por saudar a entrada de dois novos médicos de Medicina Geral e Familiar na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) Plátanos, futura Unidade de Saúde Familiar (USF) Norte. O eleito quis, no entanto, saber quantos utentes continuam sem médico de família, qual o impacto concreto deste reforço e de que forma será organizada a nova unidade.

Entre as principais preocupações colocadas esteve o futuro dos polos de saúde de Mouriscas, Carvalhal e Rio de Moinhos, que prestam uma resposta de proximidade às populações mais afastadas do centro urbano. Manuel Valamatos explicou que a taxa de 99,5% diz respeito à cobertura por cuidados de saúde primários e não significa necessariamente que todos esses utentes tenham médico de família atribuído. A resposta aos cidadãos sem médico é também assegurada por três clínicos prestadores de serviços e por outro profissional integrado no projecto Bata Branca. O presidente da câmara referiu que Abrantes dispõe actualmente de 17 médicos distribuídos pelas três Unidades de Saúde Familiar do concelho e considerou que a criação de novas unidades e a melhoria das condições de trabalho têm sido determinantes para atrair profissionais.

Sobre um eventual encerramento dos polos das freguesias, o autarca foi categórico. “Desde o início da estratégia mantivemos sempre o compromisso de manter os polos de saúde de Mouriscas, Carvalhal e Rio de Moinhos em funcionamento e, se possível, reforçar o número de horas de atendimento médico”, afirmou. A prioridade do município passa agora pela conclusão da futura USF Plátanos até ao final do ano. A unidade, que representa um investimento superior a dois milhões de euros, deverá funcionar como centro de coordenação dos cuidados de saúde primários na zona norte do concelho.

Manuel Valamatos estima que a entrada de mais dois ou três médicos permita assegurar uma resposta clínica praticamente universal. O autarca defende que Abrantes apresenta uma situação mais favorável do que muitos concelhos da região, embora reconheça que o objectivo final continua a ser garantir médico de família ou uma resposta de proximidade a toda a população.