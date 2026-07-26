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Sociedade | 26-07-2026 15:00

Arruda dos Vinhos reforça projecto para proteger aldeias dos incêndios

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A Câmara de Arruda dos Vinhos está a reforçar a implementação do projecto “Aldeia Segura, Pessoas Seguras”.

A Câmara de Arruda dos Vinhos está a reforçar a implementação do projecto “Aldeia Segura, Pessoas Seguras”, uma iniciativa coordenada pelo Serviço Municipal de Protecção Civil que visa aumentar a prevenção, a protecção e a capacidade de resposta das comunidades perante o risco de incêndio rural.
Integrado na estratégia nacional de protecção de aglomerados populacionais, o projecto aposta na sensibilização, preparação e organização das populações que vivem em zonas de interface entre o espaço urbano e a floresta, promovendo comportamentos mais seguros e medidas de autoprotecção.
A componente educativa também integra o projecto, com a participação de estagiários do Curso de Protecção Civil da Escola Profissional Gustave Eiffel - Pólo de Arruda dos Vinhos, que colaboram com o Serviço Municipal de Protecção Civil na elaboração de materiais informativos, no apoio técnico e na dinamização de acções de sensibilização dirigidas à comunidade.

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