Atraso põe em risco financiamento da Unidade de Saúde de Marinhais

A presidente da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, Helena Neves, afirmou que o município dificilmente conseguirá concluir a nova Unidade de Saúde de Marinhais dentro do prazo associado ao financiamento da empreitada.

A obra está avaliada em 1,8 milhões de euros, dos quais 743 mil euros correspondem à contrapartida já prevista pela autarquia. Caso o financiamento não se concretize, a Câmara poderá ter de assegurar também o restante valor.

Helena Neves adiantou que o município vai reportar a situação às entidades competentes, no âmbito de um levantamento dos projectos em risco em diversos concelhos promovido pelas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. Existe a expectativa de serem encontradas outras linhas de apoio, mas ainda não há garantias formais.

O vereador socialista Francisco Madelino responsabilizou o executivo pelos atrasos, defendendo que a empreitada deveria ter sido considerada prioritária e alertou para o impacto que a eventual perda da comparticipação poderá ter nas contas municipais.