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Sociedade | 26-07-2026 07:00

Atraso põe em risco financiamento da Unidade de Saúde de Marinhais

Atraso põe em risco financiamento da Unidade de Saúde de Marinhais
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A Câmara de Salvaterra de Magos admite que a obra não ficará concluída dentro dos prazos previstos, podendo o município ter de suportar uma fatia maior do investimento.

A presidente da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, Helena Neves, afirmou que o município dificilmente conseguirá concluir a nova Unidade de Saúde de Marinhais dentro do prazo associado ao financiamento da empreitada.
A obra está avaliada em 1,8 milhões de euros, dos quais 743 mil euros correspondem à contrapartida já prevista pela autarquia. Caso o financiamento não se concretize, a Câmara poderá ter de assegurar também o restante valor.
Helena Neves adiantou que o município vai reportar a situação às entidades competentes, no âmbito de um levantamento dos projectos em risco em diversos concelhos promovido pelas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. Existe a expectativa de serem encontradas outras linhas de apoio, mas ainda não há garantias formais.
O vereador socialista Francisco Madelino responsabilizou o executivo pelos atrasos, defendendo que a empreitada deveria ter sido considerada prioritária e alertou para o impacto que a eventual perda da comparticipação poderá ter nas contas municipais.

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