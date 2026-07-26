Consumo de água aumenta na Golegã e Abrantes mas baixa em seis concelhos do distrito

Os dados da PORDATA sobre a água distribuída/consumida por habitante mostram um distrito de Santarém a várias velocidades. Entre 1995 e 2023, a maioria dos concelhos aumentou o volume de água por habitante, mas há municípios que conseguiram contrariar a tendência e reduzir os valores num indicador cada vez mais relevante para avaliar a pressão sobre os territórios, a eficiência das redes públicas e a gestão de um recurso que deixou de poder ser tratado como inesgotável.

A leitura por concelhos revela uma realidade completamente diferente. Em 2023, a Golegã apresentava o valor mais elevado do distrito, com 125,2 metros cúbicos por habitante, mais do dobro dos 62,1 m³ registados em 1995. É também o maior aumento absoluto entre os municípios analisados, com uma subida de 63,1 m³ por habitante. Segue-se Abrantes, que passou de 46,0 m³ em 1995 para 83,9 m³ em 2023, um crescimento de 37,9 m³. Também Ferreira do Zêzere apresenta uma evolução expressiva, ao subir de 18,6 para 64,4 m³, mais 45,8 m³ por habitante.

No grupo dos concelhos com valores mais elevados em 2023 surge ainda Santarém, com 71,7 m³ por habitante, embora aqui a evolução seja de descida face aos 76,7 m³ registados em 1995. A capital de distrito continua acima da média nacional, mas reduziu o indicador em 5,0 m³. A Chamusca passou de 56,4 para 70,4 m³, enquanto Alpiarça subiu de 56,6 para 64,4 m³, Mação de 41,3 para 64,0 m³ e Constância de 52,9 para 60,9 m³. Entre os concelhos que se aproximam da fasquia dos 60 metros cúbicos por habitante estão Benavente, praticamente estável, ao passar de 60,8 para 60,6 m³, Coruche, que subiu de 45,8 para 60,2 m³, Salvaterra de Magos, de 58,6 para 59,5 m³, Torres Novas, que desceu de 61,7 para 59,5 m³, Alcanena, que caiu de 78,3 para 58,8 m³, Ourém, de 50,8 para 58,7 m³, Sardoal, de 56,0 para 58,6 m³, e Tomar, de 46,1 para 57,8 m³.

Na parte inferior da tabela distrital aparecem Rio Maior, que reduziu o indicador de 61,9 para 55,0 m³, Almeirim, de 57,0 para 54,4 m³, Cartaxo, que subiu ligeiramente de 52,1 para 53,9 m³, Entroncamento, de 52,3 para 53,3 m³, e Vila Nova da Barquinha, que, apesar da subida de 44,8 para 52,7 m³, apresenta o valor mais baixo do distrito em 2023. No conjunto, os dados mostram que apenas seis concelhos reduziram o volume de água distribuída/consumida por habitante entre 1995 e 2023: Alcanena, Almeirim, Benavente, Rio Maior, Santarém e Torres Novas. Nos restantes, a tendência foi de subida, em alguns casos muito acentuada. A diferença entre a Golegã, no topo da tabela, e Vila Nova da Barquinha, no extremo oposto, ultrapassa os 72 m³ por habitante, sinal de que a realidade distrital está longe de ser homogénea.