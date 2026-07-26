Falta de limpeza nos rios Ota e Alenquer em Vila Nova da Rainha

A falta de limpeza dos rios Ota e Alenquer, que atravessam a freguesia de Vila Nova da Rainha, concelho de Azambuja, é motivo de preocupação e foi assunto na última Assembleia Municipal de Azambuja, com o eleito José Valente, do PSD, a reclamar uma intervenção urgente nos leitos e valados antes da chegada da próxima época de chuvas. O autarca alertou para a fragilidade das margens e para a acumulação de vegetação e sedimentos que impedem a água de seguir o seu percurso natural até ao rio Tejo, aumentando o risco de novas situações de cheia.

Na sua intervenção, José Valente defendeu que os rios estão “cheios de árvores, canas, jacintos e cabeços de areia”, considerando que esta altura do ano, com menor caudal, é a mais indicada para avançar com os trabalhos. “Sendo fundo de areia, a limpeza pode ser feita com máquina a entrar dentro dos rios e a limpar o leito”, sustentou, questionando a câmara sobre a existência de verba e sobre o calendário previsto para a intervenção. Para o eleito social-democrata, a urgência é evidente: os valados estão “muito frágeis” e uma nova época de chuvas poderá voltar a expor populações e terrenos a inundações.

Na resposta, o presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio (PS), reconheceu a necessidade de intervir e explicou que a autarquia está a tentar garantir financiamento para uma obra que, segundo disse, não depende apenas do município. O autarca revelou que ia reunir com a ministra do Ambiente e com o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), onde pretende abordar directamente o problema. “Vamos falar com eles para ver se há hipótese de arranjar financiamento”, afirmou, admitindo que a resposta poderá passar pela responsabilização dos privados em algumas zonas.

Silvino Lúcio sublinhou, ainda assim, que a intenção da câmara é avançar “o quanto antes”, lembrando que “daqui a cinco meses vem aí o Inverno”. O presidente informou ainda sobre a disponibilidade manifestada por militares que estiveram no terreno e que, segundo disse, demonstraram vontade de colaborar durante o Verão na limpeza dos cursos de água. A autarquia já terá feito contactos telefónicos para avaliar essa possibilidade, com o objectivo de limpar a zona da EN3 até ao Tejo.