Tomar mantém escolas abertas e prepara transporte para 1.165 alunos

O concelho de Tomar vai entrar no ano lectivo 2026/2027 sem encerramentos, aberturas ou alterações de designação nos estabelecimentos de ensino, mantendo em funcionamento toda a rede escolar, desde a educação pré-escolar ao ensino superior. A decisão foi analisada na primeira reunião do Conselho Municipal de Educação do mandato 2025-2029, realizada a 21 de Julho, no Salão Nobre dos Paços do Concelho. A preparação do próximo ano lectivo ficou também marcada pela análise do Plano Municipal de Transportes Escolares, que deverá assegurar a deslocação de cerca de 1.165 alunos. O município pretende privilegiar a utilização da rede pública de transportes, mantendo circuitos especiais para crianças do primeiro ciclo e para alunos com necessidades educativas específicas.

A resposta de transporte escolar assume particular relevância num concelho extenso, com várias localidades rurais e alunos que dependem diariamente de ligações rodoviárias para chegar às escolas. O plano procura garantir que as distâncias entre as aldeias e os estabelecimentos de ensino não se transformam num obstáculo ao acesso à educação. Na reunião foi igualmente apresentado o novo modelo das Actividades de Enriquecimento Curricular, que passará a organizar-se em cinco áreas: actividade físico-motora, artística e cultural, tecnologia e STEAM, cidadania activa e actividades ao ar livre. A oferta será complementada pela “Academia do Brincar”, destinada, de forma facultativa, aos alunos do primeiro ciclo e integrada no modelo de escola a tempo inteiro. Outra das novidades previstas é a introdução de uma carteira escolar digital, associada à plataforma SIGA. O sistema permitirá aos encarregados de educação efectuar carregamentos e gerir serviços escolares através de meios digitais, evitando deslocações e simplificando procedimentos administrativos. O Plano de Actividades para 2026/2027 inclui ainda iniciativas como a FrEEE, as Assembleias Municipais Jovens, as comemorações do Dia da Criança e o Desfile Infantil da Festa dos Tabuleiros. O objectivo é envolver os alunos na vida do concelho e reforçar a ligação entre as escolas, o município e a comunidade. A reunião ficou ainda marcada pela tomada de posse dos membros do Conselho Municipal de Educação e pela aprovação do novo regimento do órgão. O conselho reúne representantes das entidades com intervenção no sector e tem funções de consulta e coordenação das políticas educativas locais.

