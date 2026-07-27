Coruche aumenta em 50% verbas dos contratos com as juntas de freguesia

A Câmara Municipal de Coruche assinou, no dia 23 de Julho, os contratos interadministrativos de delegação de competências com as juntas de freguesia do concelho presentes.

Os contratos abrangem competências em diversas áreas e tinham sido aprovados por unanimidade na reunião ordinária da câmara de 11 de Junho, seguindo-se a aprovação pelos órgãos das respectivas freguesias.

Na mesma reunião, o executivo municipal aprovou um aumento de 50% do valor global dos contratos interadministrativos, que passou para 432.100 euros.

Segundo a autarquia, o reforço financeiro pretende dar às juntas de freguesia melhores condições para exercerem as competências delegadas e assegurarem uma resposta mais eficaz, próxima e ajustada às necessidades das populações.