Fogo em Paço dos Negros mobiliza 150 operacionais e quatro meios aéreos

Um incêndio rural com início na tarde desta segunda-feira, 27 de Julho, na freguesia de Paço dos Negros, no concelho de Almeirim, está a mobilizar um dispositivo de combate, envolvendo cerca de centena e meia operacionais, apoiados por 48 viaturas e quatro meios aéreos.

De acordo com informações fornecidas a O MIRANTE pelo Comando Sub-Regional da Protecção Civil da Lezíria do Tejo, o incêndio está activo numa zona de mato em direcção a Frade de Cima, concelho vizinho de Alpiarça. O alerta para a ocorrência foi dado pelas 13h04.

