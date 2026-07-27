Sociedade | 27-07-2026 16:52
Fogo em Paço dos Negros mobiliza 150 operacionais e quatro meios aéreos
foto ilustrativa
Alerta para o incêndio foi dado pelas 13h00 desta segunda-feira, 27 de Julho.
Um incêndio rural com início na tarde desta segunda-feira, 27 de Julho, na freguesia de Paço dos Negros, no concelho de Almeirim, está a mobilizar um dispositivo de combate, envolvendo cerca de centena e meia operacionais, apoiados por 48 viaturas e quatro meios aéreos.
De acordo com informações fornecidas a O MIRANTE pelo Comando Sub-Regional da Protecção Civil da Lezíria do Tejo, o incêndio está activo numa zona de mato em direcção a Frade de Cima, concelho vizinho de Alpiarça. O alerta para a ocorrência foi dado pelas 13h04.
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