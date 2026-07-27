GNR não detecta irregularidades após queixas de ruído em Vialonga

A GNR confirma ter sido chamada por moradores de Vialonga devido a alegados episódios de ruído nocturno associados à actividade da empresa Globalshield Cargo Solutions, mas garante que não encontrou qualquer irregularidade durante as acções de fiscalização realizadas no local. Em resposta a um pedido de esclarecimento de O MIRANTE, na sequência das queixas relatadas por residentes da zona, o Comando Territorial de Lisboa da GNR refere que recebeu participações de moradores e que foram destacadas patrulhas para averiguar a situação. Segundo a força de segurança, durante as diligências efectuadas foi apurado que a Globalshield Cargo Solutions desenvolve actividade nas áreas da logística, transporte e distribuição, encontrando-se instalada numa zona industrial devidamente delimitada e licenciada para esse fim.

A GNR explica ainda que o ruído apontado pelos moradores resulta da própria operação logística da empresa, nomeadamente da circulação, manobra, carga e descarga de veículos pesados de mercadorias.

Recorde-se que vários moradores de Vialonga manifestaram recentemente o seu descontentamento devido ao ruído nocturno proveniente da actividade da empresa, alegando perturbações no descanso e na qualidade de vida. Os residentes têm vindo a reclamar uma intervenção das entidades competentes para minimizar os impactos da operação logística junto das zonas habitacionais.