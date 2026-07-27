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Sociedade | 27-07-2026 10:00

GNR não detecta irregularidades após queixas de ruído em Vialonga

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GNR confirma ter recebido queixas de moradores de Vialonga sobre ruído nocturno associado à actividade da Globalshield Cargo Solutions, mas após fiscalização diz que não foram detectadas irregularidades e que a empresa opera legalmente.

A GNR confirma ter sido chamada por moradores de Vialonga devido a alegados episódios de ruído nocturno associados à actividade da empresa Globalshield Cargo Solutions, mas garante que não encontrou qualquer irregularidade durante as acções de fiscalização realizadas no local. Em resposta a um pedido de esclarecimento de O MIRANTE, na sequência das queixas relatadas por residentes da zona, o Comando Territorial de Lisboa da GNR refere que recebeu participações de moradores e que foram destacadas patrulhas para averiguar a situação. Segundo a força de segurança, durante as diligências efectuadas foi apurado que a Globalshield Cargo Solutions desenvolve actividade nas áreas da logística, transporte e distribuição, encontrando-se instalada numa zona industrial devidamente delimitada e licenciada para esse fim.
A GNR explica ainda que o ruído apontado pelos moradores resulta da própria operação logística da empresa, nomeadamente da circulação, manobra, carga e descarga de veículos pesados de mercadorias.
Recorde-se que vários moradores de Vialonga manifestaram recentemente o seu descontentamento devido ao ruído nocturno proveniente da actividade da empresa, alegando perturbações no descanso e na qualidade de vida. Os residentes têm vindo a reclamar uma intervenção das entidades competentes para minimizar os impactos da operação logística junto das zonas habitacionais.

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