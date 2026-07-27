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Sociedade | 27-07-2026 13:55

Homem e mulher detidos após confrontarem agentes da PSP em Vila Franca de Xira

PSP policia seguranca foto ilustrativa
foto ilustrativa
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Uma mulher ameaçou um agente da PSP na esquadra de Vila Franca de Xira, após a retirada de três menores de uma habitação por suspeitas de violência doméstica. O companheiro tentou impedir a sua detenção e ambos acabaram presos.

Um homem de 23 anos e uma mulher de 24 foram detidos pela PSP no dia 23 de Julho, na Esquadra de Vila Franca de Xira, pelos crimes de resistência e coacção sobre funcionário e ameaças, na sequência de uma intervenção relacionada com um caso de violência doméstica.
Segundo a força polícial, a retirada dos três menores da casa onde viviam teve origem numa denúncia de violência doméstica.
Enquanto decorria a operação, compareceu na esquadra a irmã da suspeita identificada no processo, que exigiu explicações sobre os procedimentos adoptados pelas autoridades.
De acordo com a PSP, a mulher reagiu de forma exaltada, chamando nomes a um dos agentes. Apesar de lhe ter sido pedido que aguardasse no exterior das instalações, continuou a dirigir ameaças ao polícia, visando, segundo a autoridade, a sua integridade física, a segurança da sua família e a sua tranquilidade pessoal, nomeadamente fora do exercício das funções.
Perante a gravidade das ameaças, foi-lhe dada voz de detenção. No momento em que o agente procedia à algemagem, o companheiro da suspeita empurrou-o violentamente contra uma parede, tentando impedir a detenção.
Com o apoio de outro polícia presente no local, o homem foi imobilizado e igualmente detido pelo crime de resistência e coacção sobre funcionário.
O homem foi conduzido às salas de detenção do Comando Metropolitano de Lisboa para ser presente a primeiro interrogatório judicial. Já a mulher foi libertada e notificada para comparecer nos serviços do Ministério Público da Comarca de Lisboa Norte, Instância Local de Vila Franca de Xira, onde lhe serão aplicadas as medidas de coacção consideradas adequadas.

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