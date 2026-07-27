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Sociedade | 27-07-2026 14:12

Paulo Barroca reeleito presidente do CAD da Póvoa de Santa Iria

Paulo Barroca reeleito presidente do CAD da Póvoa de Santa Iria
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Sócios do Clube Académico de Desportos, da Póvoa de Santa Iria, reconduziram Paulo Barroca na presidência da direcção para o mandato de 2026-2028.

Paulo Barroca foi reeleito presidente da direcção do Clube Académico de Desportos (CAD), da Póvoa de Santa Iria, para o mandato de 2026-2028.
A lista concorrente foi única e de acordo com os estatutos tinha de reunir no mínimo 75% de votantes, o que foi ultrapassado uma vez que a lista obteve 87,5% dos votos expressos.
Na direcção do CAD ficam Victor Gonçalves na vice-presidência da área financeira, Mário Jorge Rodrigues na vice-presidência da área do património e Mauro Fernandes Madeira na vice-presidência da área do desporto. Sónia Carriço desempenha as funções de secretária-geral, enquanto Albino Gordo e Nelson Sabino são, respectivamente, primeiro e segundo vogais.
A Mesa da Assembleia-Geral é presidida por Armando Afonso Fernandes, tendo como vice-presidente Filipe Miguel Pereira e como primeiro secretário Francisco Madeira.
O Conselho Fiscal é presidido por Pedro Miguel Fernandes, sendo Manuel Neves da Cruz secretário e Vítor Albino relator.

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