Politécnico de Santarém passa a universidade a partir de 1 de Agosto

A partir de 1 de Agosto de 2026, o Instituto Politécnico de Santarém passa a ser a Universidade Politécnica de Santarém, nos termos do novo Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES). O anúncio foi feito esta segunda-feira, 27 de Julho, pela instituição presidida por João Moutão, que diz tratar-se do “reconhecimento de um percurso com mais de 137 anos e do trabalho de uma comunidade académica que fez da qualidade do ensino, da ciência e da empregabilidade a sua marca”.

Em comunicado, o Politécnico de Santarém sublinha que, para os estudantes, o novo ciclo começa já com o ano lectivo de 2026/2027: “todos passam a formar-se numa universidade, com diplomas de universidade politécnica e a designação internacional Santarém Polytechnic University, reconhecida por lei”. Contudo, a oferta formativa, os graus, os diplomas e os vínculos em vigor mantêm-se integralmente.

A mudança de estatuto surge num período em que Santarém reivindica a criação da Universidade Politécnica do Ribatejo, uma designação mais abrangente e que poderá, eventualmente, estender-se a Tomar, cujo Politécnico recebeu também o estatuto de agora também Universidade Politécnica.

“O novo estatuto abre uma etapa de crescimento e afirmação institucional — com condições para alargar a oferta formativa, reforçar a investigação, atrair mais estudantes e docentes, estabelecer novas parcerias nacionais e internacionais e consolidar a região como polo universitário de referência”, lê-se no comunicado do Politécnico de Santarém.

João Moutão vai ficar na história como o primeiro reitor da Universidade Politécnica de Santarém. “Este é o reconhecimento de um percurso de gerações e do que somos hoje: uma instituição que os rankings internacionais colocam entre as que mais ciência produzem no ensino superior politécnico. Mudamos de estatuto reforçando a nossa missão e a ligação ao território — formar profissionais qualificados, produzir ciência com impacto e transformar conhecimento em desenvolvimento. Esta distinção é, sobretudo, uma responsabilidade acrescida para o futuro”, diz o responsável.

No mesmo comunicado, o presidente da Câmara de Santarém, João Leite, também se congratulou com a decisão. “Este novo estatuto reforça o trabalho que o município e a instituição têm vindo a desenvolver, em estreita parceria, para afirmar Santarém como território de conhecimento, inovação e oportunidades. A universidade será determinante para fixar jovens, atrair talento e investimento e qualificar o nosso território”, partilhou o autarca.