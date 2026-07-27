PSP identifica 11 habitações precárias e uma idosa vulnerável no Sobralinho

Onze habitações precárias ocupadas, uma idosa em situação de vulnerabilidade e 26 viaturas abandonadas são alguns dos resultados de uma operação conjunta realizada pela PSP e pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira no Bairro do Clarimundo, no Sobralinho.

A acção decorreu no dia 21 de Julho e envolveu polícias de várias valências, equipas municipais de fiscalização, ambiente e acção social.

No âmbito da fiscalização habitacional e urbanística, foram identificadas 11 habitações precárias ocupadas de forma legal, cuja situação continuará a ser acompanhada pelas entidades competentes, refere a PSP. Foram ainda sinalizados 11 edifícios devolutos e desabitados, informação que foi remetida aos serviços municipais para avaliação de eventuais medidas relacionadas com a segurança, salubridade e ordenamento do território.

Durante a operação foi detectada uma situação de particular vulnerabilidade social envolvendo uma idosa que necessitava de assistência médica urgente e que por isso foi transportada para o Hospital Vila Franca de Xira.

Na vertente da fiscalização rodoviária, a PSP inspeccionou 32 viaturas estacionadas na via pública. Apenas seis estavam em condições de circulação, encontrando-se as restantes 26 com sinais de abandono prolongado. Entre estas foi ainda identificado um veículo que constava para apreensão.

A operação incidiu também na fiscalização da detenção de animais. Foram controlados 11 cães e levantados 19 autos de notícia por contra-ordenação por incumprimento das obrigações legais de identificação electrónica dos animais.

A acção permitiu ainda contactar com cerca de 37 moradores, reforçando a proximidade policial e recolhendo informação considerada útil para futuras operações de prevenção e fiscalização.

Segundo a PSP, esta operação demonstra a importância da cooperação entre diferentes entidades públicas na resolução de problemas que ultrapassam a esfera policial, contribuindo para melhorar a segurança, a qualidade do espaço público, o bem-estar animal e a qualidade de vida da população.

