Recolhas de sangue em Santarém e Pernes

O Grupo de Dadores de Sangue de Pernes vai organizar duas dádivas de sangue na Casa do Campino, em Santarém, nos dias 7 e 21 de Agosto, das 15h00 às 19h30. A mesma associação tem também agendada uma recolha de sangue para dia 23 de Agosto, das 09h00 às 13h00, na Escola D. Manuel I, na vila de Pernes. As iniciativas contam com a habitual colaboração do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.