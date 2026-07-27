Toiro foge na Bênção do Gado em Riachos e provoca quatro feridos

Quatro pessoas ficaram feridas depois de um toiro se ter soltado durante as celebrações da Bênção do Gado, em Riachos, no concelho de Torres Novas. Uma das vítimas, um homem de 30 anos, sofreu ferimentos considerados graves e foi transportada para o Hospital de Abrantes. O acidente ocorreu numa zona onde se encontravam vários participantes e visitantes, provocando momentos de tensão e obrigando à rápida intervenção dos meios de socorro. As outras três vítimas sofreram ferimentos de menor gravidade e receberam assistência no local.

O acidente aconteceu numa edição da Bênção do Gado que já estava envolvida numa polémica relacionada com as condições de segurança. Antes do início das festividades, uma moradora de Riachos alertou O MIRANTE para a colocação de fardos de palha junto a um parque de estacionamento e numa rua por onde passaria o desfile. A residente considerou que os fardos representavam um risco de incêndio, sobretudo perante a possibilidade de uma beata acesa ser lançada para a palha, e questionou quem seria responsabilizado caso ocorresse um incidente. Segundo relatou, nos anos anteriores os fardos não tinham sido colocados naquele local, uma vez que ainda não existia ali o parque de estacionamento.

A moradora afirmou ainda ter transmitido a preocupação ao presidente da Junta de Freguesia de Riachos, que lhe terá respondido não existir qualquer problema. A Bênção do Gado é uma das principais tradições de Riachos e atrai milhares de pessoas.