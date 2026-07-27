Viaturas com matrícula falsa e ordem de apreensão travadas pela GNR no Carregado

Um conjunto de veículos pesados que circulava com matrículas falsas, elementos de identificação adulterados e várias irregularidades graves foi interceptado pela Guarda Nacional Republicana (GNR) durante uma operação de fiscalização rodoviária realizada na Estrada Nacional (EN) 3, no Carregado, concelho de Alenquer.



A operação decorreu pelas 10h30 de sexta-feira, 24 de Julho, ao quilómetro 2,5 da EN3, e durante a abordagem a um condutor de um tractor de mercadorias com semirreboque, os militares verificaram que existia um pedido de apreensão activo sobre o tracor. Já o semirreboque ostentava chapas de matrícula falsas e a inspeção aos elementos identificativos levantou ainda suspeitas de adulteração do Número de Identificação do Veículo. Nenhum dos veículos tinha seguro de responsabilidade civil válido e estavam sem inspeção periódica obrigatória.



O condutor, um homem de 59 anos, não possuía carta de condução com a categoria CE, legalmente exigida para conduzir aquele conjunto de veículos pesados, e seguia sem cartão de condutor para utilização do tacógrafo digital. Acabou por ser constituído arguido pela alegada prática do crime de falsificação de documento e ficou sujeito a Termo de Identidade e Residência.



Perante os indícios recolhidos, os dois veículos foram apreendidos. O caso foi comunicado ao Tribunal Judicial da Comarca de Alenquer e a investigação prossegue através do Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação.

