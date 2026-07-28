Alverca reconhece o mérito de quem contribui para o desenvolvimento da cidade

Alverca do Ribatejo assinalou o Dia da Cidade com a entrega de seis Galardões de Mérito a personalidades e entidades da freguesia. A cerimónia decorreu na noite de 13 de Julho, no auditório da Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense (SFRA), precisamente no dia em que Alverca comemorou o 36.º aniversário da sua elevação a cidade. As distinções atribuídas pela Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho distinguiram António Cardoso Pereira, administrador da Fundação CEBI, a loja Barateiros, Luís Manuel Coimbra dos Santos, que esteve três décadas na presidência dos Bombeiros Voluntários de Alverca, o músico Mike 11, o AHEAD Clube de Ténis e o jornalista João Carlos Moleira.

O Galardão de Mérito Autárquico foi atribuído a António Cardoso Pereira, que desde 1998 dá consultas jurídicas à população através da Junta de Freguesia de Alverca. Presidiu ao Conselho Fiscal da SFRA e foi administrador da Fundação CEBI entre 2001 e 2006, tendo regressado em 2018 e continuado no cargo. Desde 2021 é ainda administrador executivo da LISPOLIS, associação do Pólo Tecnológico de Lisboa. “É um reconhecimento dos valores que sempre procurei seguir e da disponibilidade para ajudar os outros”, vincou ao receber a distinção.

Já o Galardão de Mérito Empresarial foi para a loja Barateiros de Alverca, fundada há 75 anos pelos irmãos António e José Neves e que ainda hoje tem clientes fiéis. Luís Lúcio António, de 72 anos, recebeu o galardão e recordou que chegou a Alverca com 16 anos para trabalhar e acabou por ficar até hoje e constituir família. “Recebo esta homenagem com profunda gratidão. Agradeço aos clientes pela confiança e por ainda hoje manterem a porta da loja aberta”, disse.

Reconhecimento no associativismo, cultura e desporto

O Galardão de Mérito Associativo foi atribuído a Luís Manuel Coimbra dos Santos, que integrou a direcção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alverca desde 1993, assumindo posteriormente a presidência da associação entre 1997 e 2020. “É nos bombeiros que tenho a minha história de vida. Convivi com três presidentes de câmara e quatro presidentes de junta de freguesia, mas não estava à espera de nada”, referiu.

O Galardão de Mérito Cultural foi atribuído ao jovem músico Mike11, que actuou na cerimónia. Micael Gomes funde o fado com sonoridades contemporâneas urbanas e, com apenas 14 anos, já pisava os palcos nacionais. O AHEAD Clube de Ténis foi galardoado com o Mérito Desportivo. Com sete anos de actividade em Alverca, o clube destaca-se no plano colectivo pelo percurso da equipa de seniores femininos, bicampeã nacional e actual vice-campeã nacional, a par da equipa juvenil feminina, que alcançou por três anos consecutivos o título de campeã nacional. No plano individual, o clube é a casa de tenistas como Angelina Voloshchuk, Benedita Nabuco, Santiago Duarte e Mariana Pereira.

Uma vida ligada à comunicação social

A última distinção da noite foi o Galardão Cidade de Alverca, atribuído ao jornalista João Carlos Moleira, que vive na cidade. O seu percurso profissional começou no extinto jornal Notícias de Alverca, seguindo-se as rádios Lezíria e Ateneu e o jornal Vida Ribatejana. O salto para a televisão aconteceu em 1999 e, desde o ano 2000, integra os quadros da SIC, onde é pivô e coordenador dos principais espaços informativos.

“A comunicação social local e regional é importante para o crescimento das freguesias e dos concelhos, mesmo que estes estejam às portas de Lisboa. Esta é uma falha que temos hoje. Infelizmente, a comunicação social que eu conheci nos anos 90 não é a mesma que temos hoje no concelho de Vila Franca de Xira, em particular em Alverca, onde não existe qualquer órgão de comunicação social”, sublinhou João Carlos Moleira, acrescentando que Alverca é a melhor cidade para viver às portas de Lisboa.

A vereadora com o pelouro da Cultura na Câmara de Vila Franca de Xira, Manuela Ralha, felicitou a junta pelo Dia da Cidade e destacou que uma cidade moderna tem de ser aquela que cuida melhor, planeia com inteligência, escuta as populações, valoriza o comércio local, as escolas e as instituições, e preserva as suas memórias sem se fechar nelas.