Arqueólogos investigam ocupação humana mesolítica em Muge

A campanha de escavações arqueológicas de 2026 no Concheiro do Cabeço da Amoreira, um dos concheiros mesolíticos de Muge, já está no terreno, numa área pertencente à Casa Cadaval.

Os trabalhos são conduzidos por uma equipa internacional, coordenada pela arqueóloga Célia Gonçalves, investigadora do Centro Interdisciplinar de Arqueologia e Evolução do Comportamento Humano (ICArEHB) da Universidade do Algarve.

A investigação tem como objectivo aprofundar o conhecimento sobre a ocupação humana do território durante o Mesolítico e contribuir para a valorização deste património arqueológico.

Durante a campanha, os investigadores vão estar também no Centro de Interpretação dos Concheiros de Muge, instalado na Casa do Povo de Muge, onde serão realizadas visitas guiadas ao espaço e ao laboratório MUGE.lab, permitindo aos visitantes conhecer os trabalhos em curso.

As visitas decorrem de segunda a sexta-feira, entre as 14h30 e as 17h30, até 31 de Julho, de 10 a 21 de Agosto e de 31 de Agosto a 12 de Setembro. Aos sábados, as visitas têm início às 14h30. A entrada é gratuita.