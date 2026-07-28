Azambuja dá parecer desfavorável a data center em Alcoentre

Executivo PS invocou a falta de estudos e o princípio da precaução para rejeitar o estatuto de Potencial Interesse Nacional a investimento de dois mil milhões de euros. Vereadores do PSD recusaram participar na votação, acusando a maioria de falta de transparência.

A Câmara de Azambuja aprovou a emissão de um parecer desfavorável ao reconhecimento do estatuto de Projeto de Potencial Interesse Nacional (PIN) para o Azambuja DC, uma infraestrutura digital de grande escala prevista para a freguesia de Alcoentre. A decisão foi tomada numa reunião extraordinária, realizada na segunda-feira, 27 de Julho, marcada por uma acesa troca de acusações entre o vice-presidente da autarquia, António José Matos, e a vereadora do PSD Margarida Lopes.

A proposta foi aprovada com os votos favoráveis de dois eleitos do PS, do vereador da CDU e da vereadora do Chega, registando-se uma abstenção de um eleito socialista. Os dois vereadores do PSD, Margarida Lopes e Octávio Rebelo da Costa, não participaram na votação, tendo abandonado momentaneamente a sala de reuniões.

O ponto único da ordem de trabalhos estava relacionado com a participação do município numa reunião da Comissão Permanente de Apoio ao Investidor da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP). Segundo António José Matos, o município foi convidado a integrar aquela comissão no âmbito da candidatura ao estatuto PIN do data center, que representará, de acordo com o promotor, um investimento próximo dos dois mil milhões de euros e poderá criar 200 postos de trabalho directos e 500 indirectos.



*Notícia desenvolvida na próxima edição semanal de O MIRANTE