Azambuja perde milhares de euros de rendas de habitação social por prescrição

O executivo municipal de Azambuja aprovou, com os votos dos eleitos do PS e da CDU, mais duas propostas de anulação de receita referente a habitação pública e social no valor de 42.586 euros. Uma prática que tem vindo a acontecer no concelho justificada pela prescrição das dívidas e que tem sido duramente criticada pelo PSD e Chega que, à semelhança do que aconteceu com outras propostas de anulação de dívida, votaram contra.

O presidente do município explicou que o valor anulado, devido a prescrição da dívida, não corresponde ao valor que os beneficiários daquelas habitações sociais deveriam pagar caso tivessem entregado a documentação a comprovar a sua situação de carência económica. A não entrega da documentação, justificou o socialista Silvino Lúcio, faz com que seja aplicado a essas pessoas o valor de renda máximo.

A justificação continua a não convencer os partidos da oposição que apresentaram declarações de voto, nas quais consideram que a anulação de dívidas é injusta e não pode ser prática comum e aceite. No caso do PSD, o vereador Luís Benavente afirmou que estas deliberações são o espelho de anos de falhas de gestão, fiscalização e acompanhamento por parte da maioria PS/CDU. Para os dois vereadores sociais-democratas, citados em nota de imprensa, “a solidariedade não pode servir de justificação para a ausência de controlo administrativo, sob pena de se penalizarem todos os contribuintes que cumprem regularmente as suas obrigações perante o município”.

Também a vereadora Ana Sofia Félix mencionou, na sua declaração de voto, que o Chega tem “tolerância zero relativamente ao incumprimento no pagamento de rendas de habitação social” e que a anulação de rendas de habitação social “não pode ser uma escolha deliberada de caridade arbitrária” por prejudicar a capacidade de investimento do município em mais habitação social. Vincou ainda que o “o voto contra representa uma oposição ao perdão de dívidas que se arrastam ao longo de cinco anos e geram prejuízo diário para os contribuintes exímios no pagamento das suas contas”.