Chamusca une-se para ajudar Tiago e Leonardo na luta contra a doença

Tiago Laranjinha, de 21 anos, enfrenta uma doença oncológica, enquanto Leonardo Oliveira luta contra uma leucemia. Os dois jovens, naturais da Chamusca, atravessam tratamentos exigentes que alteraram profundamente a vida das suas famílias. Perante as dificuldades, a comunidade respondeu com uma impressionante onda de solidariedade.

Dois jovens da Chamusca enfrentam doenças graves e tratamentos exigentes. A resposta da comunidade tem sido uma mobilização crescente, com iniciativas solidárias, apoio de associações e a participação de várias figuras do panorama artístico nacional. Tiago Laranjinha tem 21 anos, é natural da Chamusca e enfrenta uma doença oncológica que alterou profundamente a sua vida e a rotina da família. Os tratamentos e os cuidados continuados representam um percurso difícil, também marcado por despesas elevadas, levando amigos e habitantes do concelho a criarem uma rede de apoio para ajudar a suportar os encargos.

Leonardo Oliveira, também natural da Chamusca, e atleta da União, enfrenta uma leucemia. A família procura apoio para responder às exigências dos tratamentos e às consequências da doença no quotidiano. Os dois casos despertaram uma forte corrente de solidariedade, que tem ultrapassado as fronteiras do concelho.

Um dos momentos mais visíveis dessa mobilização foi a iniciativa “Chamusca Solidária”, realizada entre 24 e 26 de Julho, no Campo Municipal da Chamusca, que juntou várias centenas de pessoas. O programa incluiu música, futebol, um passeio de bicicleta, uma caminhada e um almoço solidário, reunindo a população em torno de uma causa comum. A receita angariada destinou-se a apoiar Tiago Laranjinha e Leonardo Oliveira. Na manhã de 26 de Julho realizou-se ainda um Espaço Infantil Solidário, com insufláveis e tatuagens glitter. O acesso foi feito através da aquisição de uma pulseira solidária, mediante um donativo mínimo de cinco euros, numa iniciativa pensada para envolver famílias e crianças.

A onda de apoio tem contado ainda com a adesão de artistas e outras figuras conhecidas do público, que têm ajudado a divulgar os apelos e a dar dimensão nacional à campanha nas suas páginas oficiais das redes sociais. Cada donativo, participação e mensagem de apoio representa uma ajuda para Tiago e Leonardo e para as famílias que os acompanham diariamente nesta luta.