Colheita de sangue no sábado na Póvoa de Santa Iria

A Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria promove no sábado, 1 de Agosto, uma sessão de colheita de sangue, numa altura em que as reservas nacionais continuam em níveis críticos para responder às necessidades dos hospitais.

A iniciativa, realizada em parceria com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST), decorre entre as 15h00 e as 19h30, na sede da associação, na Avenida Antero de Quental, Loja 1D, no Bairro CHEPSI, na Póvoa de Santa Iria.

Segundo a associação, as reservas dos grupos sanguíneos A+, A-, B+, B-, O+ e O- encontram-se actualmente muito abaixo do desejável, sendo essencial a participação de dadores destes grupos para assegurar a resposta às necessidades hospitalares, que se mantêm elevadas durante o período de Verão.

A associação apela à participação da população, lembrando que a dádiva de sangue é um gesto solidário que pode fazer a diferença na vida de quem necessita de transfusões, sobretudo numa época em que as férias de Verão tendem a provocar uma diminuição do número de dadores.