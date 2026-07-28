Mação reforça resposta social e prepara apoio perante fenómenos climáticos extremos

O Conselho Local de Acção Social (CLAS) da Rede Social de Mação reuniu para avaliar respostas com impacto directo na população, com destaque para a protecção das comunidades perante fenómenos climáticos extremos e para o reforço dos apoios sociais no concelho. Durante a reunião foi apresentado o Plano de Coordenação, Antecipação e Resposta no Apoio à População — Fenómenos Climáticos Extremos. A apresentação esteve a cargo de David Lobato, do Comando Sub-Regional de Emergência e Protecção Civil, e de Paulo dos Santos Luís, da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. O plano pretende melhorar a articulação entre as diferentes entidades e garantir uma resposta mais rápida em situações de calor intenso, frio extremo ou outros episódios meteorológicos capazes de colocar em risco a população, sobretudo idosos, pessoas isoladas, doentes crónicos e famílias em situação de maior vulnerabilidade.

Na reunião foi também anunciado que, através de uma reprogramação do Plano de Recuperação e Resiliência, a execução física do projecto Radar Social poderá ser prolongada até 31 de Agosto de 2026, sem alteração do financiamento aprovado. O prolongamento permite dar continuidade ao trabalho de identificação e acompanhamento de pessoas e famílias que necessitam de apoio, facilitando a sua integração nas respostas sociais existentes. Paula Carloto, directora do Centro Distrital de Santarém da Segurança Social, informou ainda que está a decorrer uma acção de formação destinada a amas, estando previstas novas edições para aumentar o número de profissionais autorizadas pelo Instituto da Segurança Social. A medida poderá contribuir para reforçar as respostas de apoio à infância e facilitar a conciliação entre a vida familiar e profissional. Relativamente ao Estatuto do Cuidador Informal, foi anunciada a intenção de criar uma bolsa de voluntários para apoiar os cuidadores e permitir períodos de descanso, através do acompanhamento temporário das pessoas cuidadas. Uma resposta considerada importante para combater o desgaste físico e emocional de quem assegura diariamente cuidados a familiares dependentes.