Mais de 50 alunos garantem arranque do ensino musical integrado em Samora Correia

O Ensino Artístico Especializado da Música vai ser leccionado, pela primeira vez no concelho de Benavente, no Agrupamento de Escolas de Samora Correia, já a partir do próximo ano lectivo, contando com mais de 50 alunos inscritos e poucas vagas ainda por preencher.

A nova oferta educativa será disponibilizada em regime integrado, permitindo aos estudantes frequentarem a formação geral e artística na mesma escola, de forma gratuita e sem necessidade de deslocações diárias para conservatórios de outras regiões.

A concretização do projecto representa um investimento municipal de cerca de 300 mil euros, destinado à instalação e adaptação de seis salas para o ensino musical, bem como à aquisição de instrumentos e material didáctico.

A presidente da Câmara Municipal de Benavente, Sónia Ferreira, considera que se trata de um projecto “raro em Portugal” e defende que o investimento é necessário para assegurar condições aos alunos interessados em desenvolver o seu talento musical no próprio concelho.

O objectivo, acrescentou, é evitar deslocações para outras regiões, garantindo que a procura desta área de ensino possa encontrar resposta no território. “Continuaremos a investir na educação e na formação para afirmar o concelho de Benavente como um território de cultura, juventude e de futuro”, afirmou.

A iniciativa resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal de Benavente e o Agrupamento de Escolas de Samora Correia. A autarquia manifestou disponibilidade para apoiar o projecto desde o início, reconhecendo o valor pedagógico da nova oferta e a sua importância para o desenvolvimento do concelho.

Com a implementação do ensino musical integrado, Benavente passa a integrar o reduzido grupo de concelhos portugueses que disponibilizam esta modalidade de formação, procurando assumir uma posição de destaque na educação musical a nível regional.

O projecto pretende também dar continuidade à tradição cultural e musical do concelho, construída ao longo de décadas pelo trabalho das três bandas filarmónicas locais e pelo percurso de dezenas de jovens que prosseguiram estudos em escolas superiores de Música, muitos dos quais são actualmente profissionais da área.