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Sociedade | 28-07-2026 12:00

Mais de 50 alunos garantem arranque do ensino musical integrado em Samora Correia

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Nova oferta educativa junta formação geral e artística no mesmo estabelecimento de ensino e resulta de um investimento municipal de cerca de 300 mil euros.

O Ensino Artístico Especializado da Música vai ser leccionado, pela primeira vez no concelho de Benavente, no Agrupamento de Escolas de Samora Correia, já a partir do próximo ano lectivo, contando com mais de 50 alunos inscritos e poucas vagas ainda por preencher.
A nova oferta educativa será disponibilizada em regime integrado, permitindo aos estudantes frequentarem a formação geral e artística na mesma escola, de forma gratuita e sem necessidade de deslocações diárias para conservatórios de outras regiões.
A concretização do projecto representa um investimento municipal de cerca de 300 mil euros, destinado à instalação e adaptação de seis salas para o ensino musical, bem como à aquisição de instrumentos e material didáctico.
A presidente da Câmara Municipal de Benavente, Sónia Ferreira, considera que se trata de um projecto “raro em Portugal” e defende que o investimento é necessário para assegurar condições aos alunos interessados em desenvolver o seu talento musical no próprio concelho.
O objectivo, acrescentou, é evitar deslocações para outras regiões, garantindo que a procura desta área de ensino possa encontrar resposta no território. “Continuaremos a investir na educação e na formação para afirmar o concelho de Benavente como um território de cultura, juventude e de futuro”, afirmou.
A iniciativa resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal de Benavente e o Agrupamento de Escolas de Samora Correia. A autarquia manifestou disponibilidade para apoiar o projecto desde o início, reconhecendo o valor pedagógico da nova oferta e a sua importância para o desenvolvimento do concelho.
Com a implementação do ensino musical integrado, Benavente passa a integrar o reduzido grupo de concelhos portugueses que disponibilizam esta modalidade de formação, procurando assumir uma posição de destaque na educação musical a nível regional.
O projecto pretende também dar continuidade à tradição cultural e musical do concelho, construída ao longo de décadas pelo trabalho das três bandas filarmónicas locais e pelo percurso de dezenas de jovens que prosseguiram estudos em escolas superiores de Música, muitos dos quais são actualmente profissionais da área.

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