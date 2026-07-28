Novos meios reforçam segurança e socorro no concelho de Salvaterra de Magos

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos formalizou, na sexta-feira, 24 de Julho, a cedência de uma viatura ao Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana (GNR), destinada ao serviço de patrulhamento no concelho.

O protocolo de colaboração foi assinado pela presidente da autarquia, Helena Neves, e pelo comandante territorial da GNR de Santarém, coronel João Paulo Santos.

Segundo o município, a viatura permitirá melhorar as condições de trabalho da GNR, aumentando a capacidade de patrulhamento, de resposta operacional e de proximidade às populações das diferentes localidades do concelho.

"A segurança das pessoas é uma responsabilidade partilhada e este protocolo demonstra a importância de trabalharmos em conjunto, cada instituição no âmbito das suas competências, mas todos com um objectivo comum: servir e proteger melhor as nossas populações", afirmou Helena Neves.

A presidente da Câmara sublinhou que a cedência do veículo representa mais um passo na cooperação entre as duas instituições e reforça os meios disponíveis para a actividade da força de segurança no território.

O comandante territorial da GNR de Santarém agradeceu o apoio da autarquia, considerando que a nova viatura terá impacto na capacidade operacional e no serviço prestado aos habitantes do concelho.

"Com esta viatura, reforçamos a nossa capacidade operacional e a nossa proximidade com a população, dando mais um passo numa relação de cooperação que nos permitirá continuar a servir melhor os habitantes do concelho", declarou João Paulo Santos.

Durante a cerimónia foi também apresentada a nova viatura do Serviço Municipal de Protecção Civil, destinada a aumentar a capacidade de intervenção dos serviços municipais nesta área.

A aquisição dos dois veículos representou um investimento global de cerca de 75 mil euros e integra a estratégia municipal de reforço dos meios nas áreas da segurança, do socorro e da protecção civil.