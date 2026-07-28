Obras no Centro de Saúde de São Domingos perderam fundos do PRR e oposição critica

O Centro de Saúde de São Domingos, em Santarém, continua sem climatização em parte das instalações e as obras previstas ainda estão por fazer. O financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência gorou-se, mas o presidente do município garante que as obras, no valor de meio milhão de euros, vão avançar.

O Centro de Saúde de São Domingos, em Santarém, continua sem climatização em parte das instalações e as obras previstas continuam sem avançar. O assunto voltou a ser mencionado pelo vereador Pedro Ribeiro (PS) na última reunião do executivo municipal. O autarca da oposição lembrou que as obras no edifício, no valor de 500 mil euros e com financiamento do PRR – Plano de Recuperação e Resiliência não foram executadas dentro do prazo estipulado e esses fundos europeus perderam-se. “Em que ponto está o processo e o que se pretende fazer para o futuro?”, questionou, dirigindo-se ao presidente da câmara João Leite (PSD).

Dias mais tarde, nas suas redes sociais, Pedro Ribeiro voltaria à carga. “No ano passado, em plena época de eleições, promessas não faltaram. O projecto estava elaborado e existia mais de meio milhão de euros do PRR disponível para financiar a obra a 100%. Um ano depois, o resultado é este: não há obra, não haverá financiamento do PRR e Santarém perdeu mais de 500 mil euros de verbas a fundo perdido. Agora, se a intervenção vier a ser feita, terá de ser paga pela câmara municipal ou através de um empréstimo. (...) Perder mais de meio milhão de euros quando havia um projeto pronto é um falhanço que não pode ser ignorado”, escreveu o vereador socialista.

João Leite respondeu na reunião de câmara que o que está definido é que, independentemente do apoio do PRR esgotar a 31 de Agosto, a Câmara de Santarém irá assumir a concretização das obras previstas em unidades de saúde do concelho, onze no total, seja por via de empréstimo bancário, de financiamento pelo Banco Europeu de Investimento (BEI) colocado à disposição pelo Governo ou até de outra opção. O presidente do município referiu que há projectos por todo o país com financiamento do PRR que, por diversas vicissitudes, não foram executadas em tempo útil e ficaram sem acesso a essa fonte de financiamento.

No caso do Centro de Saúde de São Domingos, não foi ainda lançado o concurso para a contratação da empreitada, mas João Leite deixou a garantia de que a obra é para ser feita, com investimento previsto de 500 mil euros. “O projecto de execução está feito, teve de ser revisto ao longo dos últimos meses e é para nós uma prioridade”, afirmou o presidente, acrescentando que estão também a trabalhar para resolver os problemas identificados na unidade de saúde de São Bento, prevendo novidades para breve. Adiantou que está também a ser ponderada a construção de um novo centro de saúde de raiz na cidade para fazer face ao crescimento populacional.

