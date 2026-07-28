Suspeito armado com canivete detido após perseguição policial em VFX

Um homem de 52 anos foi detido pela PSP em Vila Franca de Xira, no dia 21 de Julho, por resistência e coacção sobre funcionário, após alegadamente ameaçar transeuntes com uma arma branca e tentar agredir agentes da polícia durante uma perseguição.

Segundo a PSP, os agentes foram chamados a intervir na sequência de uma denúncia que dava conta de um indivíduo a ameaçar pessoas junto de um estabelecimento comercial da cidade.

À chegada da polícia, o suspeito apercebeu-se da presença dos agentes e colocou-se em fuga, desobedecendo às ordens de paragem. Durante a perseguição apeada, retirou um canivete do bolso, abriu-o e empunhou-o na direcção dos polícias.

Os agentes conseguiram manietar o homem e deram-lhe voz de detenção em flagrante delito pelo crime de resistência e coacção sobre funcionário.

A PSP refere que duas testemunhas confirmaram a conduta do suspeito e facultaram fotografias que mostram o momento em que este empunhava a arma branca.

O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial. Após ter sido ouvido em tribunal ficou sujeito à medida de coacção de apresentações bissemanais.