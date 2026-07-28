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Sociedade | 28-07-2026 18:00

Suspeito armado com canivete detido após perseguição policial em VFX

Suspeito armado com canivete detido após perseguição policial em VFX
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Homem de 52 anos ameaçou pessoas junto de um estabelecimento comercial e acabou detido depois de apontar um canivete a agentes da PSP.

Um homem de 52 anos foi detido pela PSP em Vila Franca de Xira, no dia 21 de Julho, por resistência e coacção sobre funcionário, após alegadamente ameaçar transeuntes com uma arma branca e tentar agredir agentes da polícia durante uma perseguição.
Segundo a PSP, os agentes foram chamados a intervir na sequência de uma denúncia que dava conta de um indivíduo a ameaçar pessoas junto de um estabelecimento comercial da cidade.
À chegada da polícia, o suspeito apercebeu-se da presença dos agentes e colocou-se em fuga, desobedecendo às ordens de paragem. Durante a perseguição apeada, retirou um canivete do bolso, abriu-o e empunhou-o na direcção dos polícias.
Os agentes conseguiram manietar o homem e deram-lhe voz de detenção em flagrante delito pelo crime de resistência e coacção sobre funcionário.
A PSP refere que duas testemunhas confirmaram a conduta do suspeito e facultaram fotografias que mostram o momento em que este empunhava a arma branca.
O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial. Após ter sido ouvido em tribunal ficou sujeito à medida de coacção de apresentações bissemanais.

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