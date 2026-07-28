Tomar investe 260 mil euros na recuperação da floresta

A Câmara Municipal de Tomar vai avançar com uma nova Área Integrada de Gestão da Paisagem, destinada a recuperar zonas florestais severamente afetadas pela tempestade Kristin e a reforçar a capacidade do concelho para enfrentar incêndios e fenómenos meteorológicos extremos. A candidatura apresentada pela autarquia foi aprovada e conta com financiamento do Fundo Ambiental. A denominada AIGP 2.0 abrange 26.945 hectares, distribuídos por nove unidades de intervenção em várias zonas do concelho.

No levantamento realizado foram identificados 207 hectares de floresta com danos considerados severos, provocados pela passagem da tempestade Kristin. O investimento previsto para as operações de recuperação e ordenamento do território é de 260.421 euros. A intervenção inclui a remoção de árvores derrubadas e de material lenhoso acumulado, que pode aumentar o risco de propagação de incêndios e favorecer o aparecimento de pragas e doenças florestais. Está também prevista a gestão de combustíveis, a recuperação de caminhos e outras infraestruturas de apoio à floresta e o restabelecimento das condições de segurança nas áreas afetadas.

O projecto pretende reduzir o perigo de incêndio rural, minimizar ameaças fitossanitárias e recuperar a capacidade produtiva e ambiental dos espaços florestais. As medidas serão concretizadas através das Operações Integradas de Gestão da Paisagem, que permitem uma intervenção articulada em áreas compostas por propriedades de diferentes dimensões. A Câmara de Tomar será a entidade gestora da nova área, ficando responsável pela coordenação e execução das operações. A autarquia considera que a intervenção permitirá não apenas reparar os danos provocados pela tempestade, mas também tornar a paisagem florestal mais resistente a futuros episódios climáticos extremos.