uma parceria com o Jornal Expresso
28/07/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 28-07-2026 10:21

Tomar investe 260 mil euros na recuperação da floresta

Tomar investe 260 mil euros na recuperação da floresta
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Nova Área Integrada de Gestão da Paisagem abrange quase 27 mil hectares e prevê a remoção de árvores derrubadas, a gestão de combustíveis e a recuperação de infraestruturas florestais.

A Câmara Municipal de Tomar vai avançar com uma nova Área Integrada de Gestão da Paisagem, destinada a recuperar zonas florestais severamente afetadas pela tempestade Kristin e a reforçar a capacidade do concelho para enfrentar incêndios e fenómenos meteorológicos extremos. A candidatura apresentada pela autarquia foi aprovada e conta com financiamento do Fundo Ambiental. A denominada AIGP 2.0 abrange 26.945 hectares, distribuídos por nove unidades de intervenção em várias zonas do concelho.
No levantamento realizado foram identificados 207 hectares de floresta com danos considerados severos, provocados pela passagem da tempestade Kristin. O investimento previsto para as operações de recuperação e ordenamento do território é de 260.421 euros. A intervenção inclui a remoção de árvores derrubadas e de material lenhoso acumulado, que pode aumentar o risco de propagação de incêndios e favorecer o aparecimento de pragas e doenças florestais. Está também prevista a gestão de combustíveis, a recuperação de caminhos e outras infraestruturas de apoio à floresta e o restabelecimento das condições de segurança nas áreas afetadas.
O projecto pretende reduzir o perigo de incêndio rural, minimizar ameaças fitossanitárias e recuperar a capacidade produtiva e ambiental dos espaços florestais. As medidas serão concretizadas através das Operações Integradas de Gestão da Paisagem, que permitem uma intervenção articulada em áreas compostas por propriedades de diferentes dimensões. A Câmara de Tomar será a entidade gestora da nova área, ficando responsável pela coordenação e execução das operações. A autarquia considera que a intervenção permitirá não apenas reparar os danos provocados pela tempestade, mas também tornar a paisagem florestal mais resistente a futuros episódios climáticos extremos.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1780
    22-07-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1780
    22-07-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1780
    22-07-2026
    Capa Vale Tejo
    22-07-2026
    Especiais de O MIRANTE
    01-07-2026
    Revista Turismo no Ribatejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região