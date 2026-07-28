Variante de Vialonga continua às escuras após acidente

A variante de Vialonga continua sem iluminação há vários dias, o que representa um perigo quer para os condutores, mas principalmente para quem atravessa a estrada junto às bombas de combustível durante a noite. O alerta foi deixado na reunião do executivo municipal de Vila Franca de Xira pela vereadora do Chega, Bárbara Fernandes.

Segundo explicou o presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira, a falta de iluminação foi provocada por um acidente rodoviário, tendo as luminárias já sido encomendadas. De acordo com o autarca, a responsabilidade pela substituição é da Infraestruturas de Portugal, que não adiantou prazos para a reposição da iluminação, mas garantiu que "assim que chegarem serão substituídas".

