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Sociedade | 28-07-2026 11:34

Variante de Vialonga continua às escuras após acidente

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Variante de Vialonga está sem iluminação há vários dias na sequência de um acidente rodoviário. A Câmara de Vila Franca de Xira aguarda que a Infraestruturas de Portugal substitua as luminárias danificadas.

A variante de Vialonga continua sem iluminação há vários dias, o que representa um perigo quer para os condutores, mas principalmente para quem atravessa a estrada junto às bombas de combustível durante a noite. O alerta foi deixado na reunião do executivo municipal de Vila Franca de Xira pela vereadora do Chega, Bárbara Fernandes.
Segundo explicou o presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira, a falta de iluminação foi provocada por um acidente rodoviário, tendo as luminárias já sido encomendadas. De acordo com o autarca, a responsabilidade pela substituição é da Infraestruturas de Portugal, que não adiantou prazos para a reposição da iluminação, mas garantiu que "assim que chegarem serão substituídas".

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