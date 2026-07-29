Arruda dos Vinhos avança com desmatação e limpeza dos cursos de água

O Município de Arruda dos Vinhos deu início aos trabalhos de limpeza, desmatação e valorização dos cursos de água do concelho, numa intervenção que pretende preservar o património natural, reduzir o risco de inundações e promover a sustentabilidade ambiental.

Nesta primeira fase, as equipas municipais estão a actuar na Ribeira das Salemas, onde decorrem trabalhos gerais de limpeza e desmatação, e no Rio Grande da Pipa. Neste último caso, está a ser efectuado o corte selectivo e manual da vegetação no troço urbano compreendido entre a Ponte dos Quatro Caminhos e a Ponte da Malafaia.

Segundo o município, estas intervenções têm um papel determinante na prevenção de cheias e inundações, ao garantir a desobstrução das linhas de água e facilitar o escoamento durante os períodos de maior pluviosidade.

A autarquia sublinha ainda que a opção por trabalhos manuais e selectivos permite compatibilizar a manutenção dos cursos de água com a protecção da biodiversidade, removendo vegetação excessiva e espécies invasoras sem comprometer o equilíbrio do ecossistema nem a fauna autóctone.

A limpeza das margens contribui igualmente para evitar a acumulação de resíduos e de águas paradas, com benefícios para a saúde pública e para a valorização do espaço público. O município refere que estas acções integram a estratégia de manutenção regular dos recursos naturais, reforçando o compromisso com uma Arruda dos Vinhos "mais segura, verde e sustentável".

