Circulação entre Valada e Reguengo alternada e regulada por semáforos

A circulação entre Valada e Reguengo, no concelho do Cartaxo, está novamente a funcionar com recurso a semáforos com o objectivo de melhorar a fluidez do trânsito, em particular dos veículos pesados. Os semáforos já se encontram em funcionamento para regular a circulação alternada na Rua 25 Abril em Valada.

Este ano a solução foi alargada ao Reguengo, nomeadamente no troço da Rua Direita/N3-3 que passa em cima do dique, contribuindo para uma gestão mais segura e eficiente do trânsito também nessa zona. A Câmara do Cartaxo agradece a compreensão e a colaboração de todos os condutores, apelando ao cumprimento da sinalização existente e à adoção de uma condução prudente.