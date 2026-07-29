Sociedade | 29-07-2026 15:00
Circulação entre Valada e Reguengo alternada e regulada por semáforos
Semáforos já se encontram em funcionamento para regular a circulação alternada na Rua 25 de Abril em Valada.
A circulação entre Valada e Reguengo, no concelho do Cartaxo, está novamente a funcionar com recurso a semáforos com o objectivo de melhorar a fluidez do trânsito, em particular dos veículos pesados. Os semáforos já se encontram em funcionamento para regular a circulação alternada na Rua 25 Abril em Valada.
Este ano a solução foi alargada ao Reguengo, nomeadamente no troço da Rua Direita/N3-3 que passa em cima do dique, contribuindo para uma gestão mais segura e eficiente do trânsito também nessa zona. A Câmara do Cartaxo agradece a compreensão e a colaboração de todos os condutores, apelando ao cumprimento da sinalização existente e à adoção de uma condução prudente.
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