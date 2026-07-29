Exigências da IGAC atrasaram projecto de reabilitação do Teatro Salvador Marques

O projecto de execução da reabilitação do Teatro Salvador Marques, em Alhandra, sofreu um atraso devido à necessidade de adaptação às exigências da Inspecção-Geral das Actividades Culturais. De acordo com a Câmara de Vila Franca de Xira o projecto já está em curso.

O projecto de execução da reabilitação do Teatro Salvador Marques, em Alhandra, já está a decorrer. A garantia foi deixada pelo presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, depois de questionado pela vereadora da CDU, Cláudia Martins. Segundo o edil, o projecto teve de ser adaptado "às exigências da Inspecção-Geral das Actividades Culturais", o que atrasou a elaboração do projecto de execução.

Recorde-se que o estudo prévio do projecto de reabilitação do teatro esteve em consulta pública até ao dia 30 de Outubro de 2025, depois de ter sido apresentado publicamente.

A intervenção proposta no estudo prévio visava manter, segundo o município, tanto quanto possível, a imagem original do Teatro Salvador Marques, preservando apenas as paredes exteriores da fachada, que serão reforçadas de modo a garantir resistência em caso de sismo. O edifício será também dotado de condições que cumpram integralmente a regulamentação da segurança contra riscos de incêndio.

A proposta apresenta um palco com dimensões para a realização dos mais variados espectáculos, uma grande sala com lotação máxima estimada de 483 lugares (sentados ou em pé), condições acústicas e de climatização adequadas e acessos para pessoas com mobilidade reduzida. Terá ainda um foyer, salão nobre, camarins, áreas técnicas e instalações sanitárias. O projecto inclui um terreno adjacente, já adquirido pelo município, onde se propõe a construção de um novo edifício, com café-concerto, zona administrativa/espaço de co-working para artistas, sala de ensaio e sala multiusos.

Recorde-se que o contrato de adjudicação do projecto de reabilitação foi assinado no dia 25 de Outubro de 2024, tendo sido elaborado pela empresa AW Projects Engenharia, em parceria com a maisrarquitetos.

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