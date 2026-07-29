Fim de protocolo retira agentes da PSP da passagem de nível de Vila Franca de Xira

A passagem de nível do cais de Vila Franca de Xira está sem policiamento. Os habituais agentes da PSP já não estão a fazer serviço na passagem porque o contrato entre a Infraestruturas de Portugal (IP) e a PSP chegou ao fim, segundo informação do presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira. "O protocolo entre o Governo e a polícia terá chegado ao fim e isso é matéria coordenada pelo Ministério da Administração Interna (MAI)", disse na reunião do executivo municipal de segunda-feira, 27 de Julho.

O MIRANTE solicitou esclarecimentos à IP e ao MAI, mas ainda aguarda resposta.

Recorde-se que a passagem de nível do cais de Vila Franca de Xira tem sido um ponto negro da sinistralidade ferroviária, tendo já ceifado a vida a 29 pessoas em 15 anos. No dia 5 de Abril deste ano, os agentes da PSP no local detiveram um homem de 52 anos pelos crimes de desobediência, resistência e coacção sobre agente da autoridade. O condutor, que estava alcoolizado, tentou entrar na zona restrita à circulação pedonal, no caminho que dá acesso, entre outros locais, ao Jardim Constantino Palha. Acabou detido e foi presente a tribunal.