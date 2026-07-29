Fim de protocolo retira agentes da PSP da passagem de nível de Vila Franca de Xira
Passagem de nível do cais de Vila Franca de Xira, onde morreram 29 pessoas nos últimos 15 anos, está sem policiamento depois de terminar o protocolo entre a PSP e o Governo. A expectativa é que o contrato seja renovado.
A passagem de nível do cais de Vila Franca de Xira está sem policiamento. Os habituais agentes da PSP já não estão a fazer serviço na passagem porque o contrato entre a Infraestruturas de Portugal (IP) e a PSP chegou ao fim, segundo informação do presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira. "O protocolo entre o Governo e a polícia terá chegado ao fim e isso é matéria coordenada pelo Ministério da Administração Interna (MAI)", disse na reunião do executivo municipal de segunda-feira, 27 de Julho.
O MIRANTE solicitou esclarecimentos à IP e ao MAI, mas ainda aguarda resposta.
Recorde-se que a passagem de nível do cais de Vila Franca de Xira tem sido um ponto negro da sinistralidade ferroviária, tendo já ceifado a vida a 29 pessoas em 15 anos. No dia 5 de Abril deste ano, os agentes da PSP no local detiveram um homem de 52 anos pelos crimes de desobediência, resistência e coacção sobre agente da autoridade. O condutor, que estava alcoolizado, tentou entrar na zona restrita à circulação pedonal, no caminho que dá acesso, entre outros locais, ao Jardim Constantino Palha. Acabou detido e foi presente a tribunal.