uma parceria com o Jornal Expresso
29/07/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 29-07-2026 16:53

Furto causa prejuízo superior a mil euros em quiosque de Coruche

Furto causa prejuízo superior a mil euros em quiosque de Coruche
Foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Aberto há menos de quatro meses, o espaço da River Route ficou com janelas partidas, equipamento danificado e sem bebidas e ferramentas.

O quiosque da River Route, no Parque do Sorraia, em Coruche, foi alvo de um furto e de actos de vandalismo na madrugada de segunda-feira, 27 de Julho, causando prejuízos superiores a mil euros.
O proprietário, Afonso Roque, encontrou duas janelas partidas, uma máquina de café danificada e verificou o desaparecimento da totalidade das bebidas e de diversas ferramentas. O material utilizado nas actividades náuticas não se encontrava no espaço.
O responsável admite que o episódio coloca em causa a continuidade do investimento e defende a instalação de videovigilância em espaços públicos.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1781
    29-07-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1781
    29-07-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1781
    29-07-2026
    Capa Vale Tejo
    29-07-2026
    Especiais de O MIRANTE
    01-07-2026
    Revista Turismo no Ribatejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região