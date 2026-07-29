Furto causa prejuízo superior a mil euros em quiosque de Coruche

Aberto há menos de quatro meses, o espaço da River Route ficou com janelas partidas, equipamento danificado e sem bebidas e ferramentas.

O quiosque da River Route, no Parque do Sorraia, em Coruche, foi alvo de um furto e de actos de vandalismo na madrugada de segunda-feira, 27 de Julho, causando prejuízos superiores a mil euros.

O proprietário, Afonso Roque, encontrou duas janelas partidas, uma máquina de café danificada e verificou o desaparecimento da totalidade das bebidas e de diversas ferramentas. O material utilizado nas actividades náuticas não se encontrava no espaço.

O responsável admite que o episódio coloca em causa a continuidade do investimento e defende a instalação de videovigilância em espaços públicos.