Sociedade | 29-07-2026 16:53
Furto causa prejuízo superior a mil euros em quiosque de Coruche
Foto DR
Aberto há menos de quatro meses, o espaço da River Route ficou com janelas partidas, equipamento danificado e sem bebidas e ferramentas.
O quiosque da River Route, no Parque do Sorraia, em Coruche, foi alvo de um furto e de actos de vandalismo na madrugada de segunda-feira, 27 de Julho, causando prejuízos superiores a mil euros.
O proprietário, Afonso Roque, encontrou duas janelas partidas, uma máquina de café danificada e verificou o desaparecimento da totalidade das bebidas e de diversas ferramentas. O material utilizado nas actividades náuticas não se encontrava no espaço.
O responsável admite que o episódio coloca em causa a continuidade do investimento e defende a instalação de videovigilância em espaços públicos.
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